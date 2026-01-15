UBA》上季態度問題離隊無緣小巨蛋很後悔 健行楊皓祥達成百助攻里程碑

楊皓祥。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第三階段今點燃戰火，健行科大以105：96擊敗中信學院，大三後衛楊皓祥達成生涯百助攻里程碑，他上季因態度不佳一度離隊，今年盼能站上小巨蛋舞台，幫助球隊爭冠。

楊皓祥今從替補出發，全場10投7中，包括3記三分球，繳出19分，另有6助攻，以3屆41場達成個人UBA生涯100助攻里程碑，他賽後受訪時才得知此紀錄，「滿開心的，畢竟是不容易的紀錄，我本來就滿喜歡助攻的，也要謝謝隊友有把我送的球投進。」

請繼續往下閱讀...

楊皓祥今頂著平頭新造型亮相，他坦言，因為上階段表現不佳，想要「從頭」開始改變，他今天手感確實不俗，19分是替補群最佳，「之前打得太急躁，所以上場時間比較少，今天隊友狀況比較不好，就希望關鍵時刻可以跳出來幫助球隊。」

楊皓祥曾備受主帥劉孟竹期待，上季8強卻因態度出現問題，無緣跟著球隊踏上小巨蛋舞台，楊皓祥指出，事件發生後沈澱許久，也很後悔當時的舉動，「要謝謝教練團、學長和哥哥（楊皓韋）鼓勵我，我從大一到現在還沒在小巨蛋上場過，希望這次能在小巨蛋出賽，幫助球隊拿下冠軍。」

健行今在第三階段首戰打完上半場握有52：38領先，易籃後面臨中信反撲，末節靠潘偉傑、陳威宇外圍火力穩定軍心，收下預賽第6勝，陳威宇4顆三分彈攻下全隊最高23分，王鼎鈞外線10投5中挹注20分，中信以一哥張俊生21分最佳。

劉孟竹透露，由於近期天氣變化大，團隊遭流感侵襲，球員輪番掛病號，練習常常無法到齊，加上預賽主要目的還是為了複賽做準備，「所以我大部分都是5上5下，讓球員有時間調整，為8強做準備，希望每個人都在每一戰做好自己該做的工作。」

陳威宇。（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法