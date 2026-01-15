印度賽》戚又仁直落二拍落丹麥好手 挺進男單8強

台灣選手戚又仁。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕中租好手戚又仁今天在超級750系列印度羽球公開賽，以21：17、21：15拍落丹麥好手傑姆克（Rasmus Gemke），成功挺進男單8強。

世界排名26的戚又仁在月初第一次全國排名賽奪冠，也是生涯第3次封王，不過他上週在馬來西亞公開賽卻難敵日本一哥奈良岡功大，無緣2026年首勝。轉戰印度的戚又仁，在首輪以21：17、21：19扳倒世界排名第8的法國好手拉尼耶（Alex Lanier），今天則是生涯二度交鋒傑姆克。

戚又仁在2023年法國奧爾良大師賽，因傑姆克於次局退賽拿下勝利，如今雙方再度狹路相逢，戚又仁首局打出一波連得5分攻勢，最多也取得17：11領先，只是又突然當機被傑姆克步步進逼，但小戚在17：16後有及時做出調整，也成功先下一城。

戚又仁第2局依舊有不俗的防守表現，多次都由守轉攻，加上殺球角度犀利，讓傑姆克有點難以反應，小戚以11：7進入技術暫停，不過傑姆克暫停後又追到15：16，小戚則是穩住陣腳連得4分，取得5個賽末點，再來又是利用漂亮防守將球巧妙打過，讓對手只能看著球落地，戚又仁也將勝利收下。

戚又仁在8強將對陣去年在世錦賽驚奇摘銅的加拿大21歲小將賴浩俊。

