印度賽》李哲輝／楊博軒扳倒前世界第1大馬強敵 躋身男雙8強

2026/01/15 17:10

李哲輝、楊博軒。（資料照，羽協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名15的台灣男雙李哲輝／楊博軒今天在超級750系列印度羽球公開賽，以21：17、21：16拍落丹麥好手傑姆克（Rasmus Gemke），成功挺進男單8強。前世界排名第1的馬來西亞組合吳世飛／伊祖丁

李哲輝／楊博軒首輪鏖戰3局拍落英格蘭第一男雙萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）。至於吳世飛／伊祖丁在去年曾經登上世界排名第1，兩人也是去年印度賽的冠軍得主。

李哲輝／楊博軒過去對陣吳世飛／伊祖丁為2勝6敗，且面臨對戰3連敗，如今在印度賽再次狹路相逢，李哲輝／楊博軒必須設法突破強敵。

李哲輝／楊博軒首局雖然有點慢熱，但很快有找回輪轉的節奏，多次壓制對手發揮，於5：8落後也打出一波7：1攻勢，再來也持續擴大優勢，成功先下一城。不過，實力不俗的吳世飛／伊祖丁在第2局都能維持小幅度領先，即使李哲輝／楊博軒多次追平，可惜還是讓大馬組合扳回一城。

進入決勝局，李哲輝／楊博軒就先連得4分給予對手下馬威，且此仗多次被抓發球違例的伊祖丁狀態不佳，李哲輝／楊博軒就頻頻朝他進行攻擊，此戰術奏效也壯大領先優勢，最終也打下勝利終結對戰連敗，本季首度挺進8強。

