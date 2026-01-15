自由電子報
網球》找費德爾執教艾卡拉茲？ 瑞典退休球星：他會是完美教練

2026/01/15 17:12

費德爾和艾卡拉茲。（資料照，法新社）費德爾和艾卡拉茲。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與知名教練費雷羅（Juan Carlos Ferrero）決定結束合作後，新賽季會找誰當教練還是未知數，外界也興起各種討論，有外媒更提到瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）是否有機會教練接任。

瑞典退休名將韋蘭德（Mats Wilander）接受「TNT SPORTS」採訪時談到艾卡拉茲的決定時，他說：「我第一時間知道這消息時很驚訝，因為很少看到比費雷羅和艾卡拉茲合作更有默契的兩人，他們看起來是多麽的契合，一起打出很多高水準的比賽內容和戰績。」

只是兩人已經分道揚鑣，艾卡拉茲也得尋覓新教練，韋蘭德說：「我認為找一個曾經拿下大滿貫冠軍的教練在你身邊督導你很重要，但他早有過費雷爾執教的經驗，所以如果你想要另一種聲音，那必須來自一位風格不同的前球員。」

韋蘭德也舉例，如果是拿穆雷（Andy Murray）跟艾卡拉茲組合，其實兩人打法有些地方很神似，但若是找麥克安諾（John McEnroe），這會是一個很大的改變，「但如果是找費德爾，我想他對於Carlos會是一個完美教練，費德爾能在他比賽中感到不自在的環節幫助他。」

