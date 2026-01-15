經典賽》Team Taiwan後勤團隊超過30人 李洋感性發聲！

體育部長李洋頒發加菜金給台灣隊曾豪駒總教練。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕WBC經典賽台灣隊今天在高雄國家訓練中心展開第一階段集訓，運動部長李洋出席開訓儀式，並致贈20萬加菜金給台灣隊。

李洋表示，經典賽是運動部成立後第1個一級國際賽事，因此他相當重視，將盡全力協助國家隊，如果有照顧不好的地方，也請教練、選手提出來，他會盡全力協助，希望在組訓和醫療都能把最好的資源給國家隊，「無論最終成績為何，希望把精神和態度展現給其他國家看。」

請繼續往下閱讀...

體育部長李洋。（記者李惠洲攝）

經典賽後勤團隊多達30幾人，要給台灣隊最佳後盾，李洋說，感謝後勤團隊，要把每個細節做好，才有辦法將運動員的成績展現到最好，身為運動員，很清楚披上台灣隊戰袍就身負國家榮譽，希望大家能披荊斬棘、挺身而出。

台灣隊長陳傑憲說，「李洋部長是台灣之光，拿過兩次奧運金牌，由運動選手當運動部長，這是滿特別的事情，也滿有責任的，非常感謝他。」

陳傑憲透露，之前有跟李洋見過幾次面，「部長說，如果這裡有需要幫助或改善的地方，都能及時跟我說，感謝他這麼有心，以運動員出身的心理，懂得運動員需要舒適、完善的環境練習，讓我們能專心備戰經典賽。」

體育部長李洋。（記者李惠洲攝）

體育部長李洋。（記者李惠洲攝）

中華職棒會長蔡其昌與體育部長李洋。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法