體育 即時新聞

棒球》栗山英樹入選日本棒球名人堂 大谷翔平感性祝賀恩師

2026/01/15 19:12

大谷翔平和栗山英樹。（資料照，法新社）大谷翔平和栗山英樹。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本野球名人堂今天在東京舉行入堂儀式今，火腿CEO栗山英樹在「專家表彰」中以教練身分正式入駐名人堂。道奇二刀流巨星大谷翔平也發出聲明祝賀恩師並表達感謝之意。

現年64歲的栗山英樹在2012年至2021年執掌火腿兵符，2012年率隊奪下洋聯冠軍，2016年勇奪睽違10年的日本一總冠軍，執教10年共累積684勝672敗54和的成績。栗山英樹在2021年11月接任日本武士隊總教練，在2023年的經典賽率領日本隊奪下睽違14年的冠軍，成為經典賽史上第2支7戰全勝的球隊。

栗山英樹是大谷翔平的恩師，曾與他在日職火腿和經典賽並肩作戰5年，大展鬼神二刀流。大谷受訪曾表示，如果不是栗山監督，自己也不會加入火腿。棒球界過去也曾出現質疑二刀流的聲浪，但栗山仍力挺子弟兵，他表示：「我相信大谷翔平能夠超越漫畫的想像。」

栗山英樹在日本棒球名人堂的票選獲得114票，得票率76％，以一票之差成功跨過入選門檻。大谷翔平也在第一時間祝賀恩師栗山英樹正式進駐名人堂，「衷心恭賀您入選棒球名人堂，在火腿隊與栗山監督的那5年時光，以及2023年經典賽奪冠的回憶，都是我人生中最珍貴的資產。栗山監督多年來所留下的豐功偉業，以及您的人格特質，能以這樣的形式被刻寫進歷史，我由衷感到高興，再次恭喜您。」

大谷翔平和栗山英樹。（資料照，美聯社）大谷翔平和栗山英樹。（資料照，美聯社）

