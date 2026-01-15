自由電子報
體育 網球

網球》被問該如何對付辛納 費德爾用看比賽的帶入感找解方

2026/01/15 19:44

網球》被問該如何對付辛納 費德爾用看比賽的帶入感找解方義大利好手辛納。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕義大利好手辛納（Jannik Sinner）在當今男子網壇宰制力十足，讓不少好手都吃足苦頭，還形容他打球就像「機器人」一樣穩，而瑞士傳奇球星費德爾（Roger Federer）雖生涯沒機會與他交手，但他也被問到若是自己在球場會如何對付辛納的假設性問題。

費德爾重返澳網擔任「世界第一對決」 表演賽嘉賓，今天他現身墨爾本接受媒體訪問，他侃侃而談地說：「我在溫網看Grigor對上Jannik時，坐在場邊我不禁有所想像，因為Grigor（Dimitrov）打法與我相似，那或許也是我第一次思考，與Jannik打球會是怎樣的景象，之前在上海看Jannik對陣Novak（Djokovic）時，我並未有這種聯想，純粹是在欣賞網球，因為他們的打法跟我很不同。」

費德爾接著說，「在觀察Carlos（Alcaraz）打球時，我感覺到我們在某些方面有很多共同性，比如何時放短球、何時上網、何時採取進攻或防守，我們都傾向按照自己的節奏掌控比賽，所以我更容易帶入Carlos的思維和視角，某個瞬間我也意識到，現在我大概能想出自己會如何和Jannik對戰了。」

進入退休生活的費德爾表示，現在很開心能以球迷的身份看比賽，「其實我還在巡迴賽的時候，除了下一輪的對手，我會特意觀察他們的優缺點之外，其他比賽我也都會純粹享受，比如看Rafa（Nadal）打第2輪比賽，我只會欣賞比賽本身，我覺得有時作為球迷，而不是一直以競爭者的身份看待一切也很重要，現在我很放鬆，真的完全置身事外，儘管偶爾還是會有帶入感。」

