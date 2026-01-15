UBA》台師大「新三劍客」大二就肩負重任 主帥李秉鴻認為是甜蜜的負擔

莊政隆。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕台灣師大今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽靠廖子程22分、15籃板領軍，以80：68擊敗高雄師大，收下預賽第3勝，在原本的「三劍客」畢業後，廖子程與莊政隆、莊杰閎本季成為台師大「新三劍客」，扛下團隊領袖重任。

台師大上屆拿下第4名，不過主力林韋愷、魏芃禾、曾信武都畢業投入職籃，球隊進入換血期，本季重任落在大二的廖子程以及上屆新人王莊政隆、抄截王莊杰閎身上。

台師大在第一階段只拿下2勝，經過休兵期調整，今在第三節打出27：16攻勢奠定勝基，第四節更只讓對手拿下11分，廖子程全隊最高22分、15籃板，莊政隆15分、12籃板、4抄截，傷癒回歸的大三後衛潘彥愷替補上陣，外線6投3中，攻下21分。

廖子程。（大專體總提供）

主帥李秉鴻表示，上階段團隊仍在磨合，經過休兵期調整，這個階段希望一一修正上階段的問題，對於帶隊重任交到3名大二球員手上，李秉鴻形容是甜蜜的負擔，「越早當主力，雖然責任大會有壓力，但代表大家對你有期待，如果打不了球、上不了場，怎麼會有這種煩惱。」

廖子程表示，這是自己打球以來首度擔任領導者角色，「一直以來我都沒當過領袖，現在在場上要學習開口，在球隊陷入困境時帶領大家，最難的可能是遇到問題時要保持冷靜、控制情緒。」

對於大二就要肩負率隊前進小巨蛋的重任，廖子程不諱言挑戰不小，「但團隊現在氣氛很好，打得很團結，傷兵也陸續回來，這個階段的目標就是全勝，往8強邁進。」

莊杰閎。（大專體總提供）

