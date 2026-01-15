自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》回母校台體拿23分率虎科輕取台大 「半個主人」郭俊言心情微妙

2026/01/15 21:00

虎尾科大郭俊言。（大專體總提供）虎尾科大郭俊言。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕虎尾科大今在114學年度UBA大專籃球聯賽男一級預賽第三階段靠「半個主人」郭俊言攻下23分，以86：40輕取台灣大學，回到待了2年的母校台灣體大，郭俊言坦言心情微妙。

郭俊言此役先發22分鐘三分球6投3中、6罰全中，且早早就進入狀況，上半場外線已拿13分，全場攻下23分，含兩度暴扣，一次快攻、一次籃下旱地拔蔥，對台體籃框毫無適應問題，也是開季連8場得分上雙，迄今場均18.1分、8.6籃板，3季來雙新高。

郭俊言本季從台體大轉學到虎科，第三階段在台體大登場，他表示，雖然保持平常心，但其實心理多少有點微妙，「還好我們來球場時，台體剛練完球，跟田媽（田本玉）有照面，彼此很OK。」

郭俊言表示，雖在台體待兩年，但多半在隔壁的新練習場練球，少有機會在這個比賽場館打球，籃圈硬度也不是非常了解，但很快就找到感覺，投籃也算順手。

虎科教練盧譽誠指出，「郭俊言適應很快，跟隊友超match，楊程恩、查傑則都是即戰力，全無大一菜鳥的生澀，本季多他們3人，戰力提升不少。」

台大苦吞8連敗，睽違3年本季重返一級的首勝，得再等等，教練林聯喜說，明天對國體之外， 17、18日本階段最後兩戰依序對臺體、義守，才是重點，先求開胡、 再拚保級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中