UBA》回母校台體拿23分率虎科輕取台大 「半個主人」郭俊言心情微妙

〔記者盧養宣／綜合報導〕虎尾科大今在114學年度UBA大專籃球聯賽男一級預賽第三階段靠「半個主人」郭俊言攻下23分，以86：40輕取台灣大學，回到待了2年的母校台灣體大，郭俊言坦言心情微妙。

郭俊言此役先發22分鐘三分球6投3中、6罰全中，且早早就進入狀況，上半場外線已拿13分，全場攻下23分，含兩度暴扣，一次快攻、一次籃下旱地拔蔥，對台體籃框毫無適應問題，也是開季連8場得分上雙，迄今場均18.1分、8.6籃板，3季來雙新高。

郭俊言本季從台體大轉學到虎科，第三階段在台體大登場，他表示，雖然保持平常心，但其實心理多少有點微妙，「還好我們來球場時，台體剛練完球，跟田媽（田本玉）有照面，彼此很OK。」

郭俊言表示，雖在台體待兩年，但多半在隔壁的新練習場練球，少有機會在這個比賽場館打球，籃圈硬度也不是非常了解，但很快就找到感覺，投籃也算順手。

虎科教練盧譽誠指出，「郭俊言適應很快，跟隊友超match，楊程恩、查傑則都是即戰力，全無大一菜鳥的生澀，本季多他們3人，戰力提升不少。」

台大苦吞8連敗，睽違3年本季重返一級的首勝，得再等等，教練林聯喜說，明天對國體之外， 17、18日本階段最後兩戰依序對臺體、義守，才是重點，先求開胡、 再拚保級。

