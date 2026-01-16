衛冕軍雷霆戰火箭、勇士對決尼克、湖人打黃蜂 今日賽事預告與轉播

柯瑞。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有3場轉播，由聯盟龍頭雷霆在客場挑戰火箭，雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）將率隊力拚5連勝，「KD」杜蘭特（Kevin Durant）則將要對上老東家。

第2場是勇士對尼克，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）領軍挑戰2連勝，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）昨日因右腳踝扭傷退場，今天能否上場仍是未知數。

第3場為湖人在主場迎戰黃蜂，41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和東契奇（Luka Doncic）有望聯手出擊，誰能搶下這場對決的勝利，喜愛NBA的球迷不要錯過。

NBA

08：00 雷霆VS火箭 緯來體育

11：00 尼克VS勇士 緯來育樂

11：30 黃蜂VS湖人 緯來體育

BWF印度羽球公開賽

13：30 8強（上） 第2場地 愛爾達體育2台

13：30 8強（上） 第1場地 愛爾達體育3台

17：30 8強（下）第2場地 愛爾達體育2台

18：30 8強（下）第1場地 愛爾達體育3台

日本職業籃球聯賽

15：40 明日之星挑戰賽 緯來體育

WTT球星挑戰賽杜哈站



16：00 雙打八強/單打32強

22：00 單打32強

轉播：愛爾達體育1台

UBA大專籃球聯賽男子預賽

13：00 中興大學VS臺灣師大

15：00 高雄師大VS輔仁大學

17：00 義守大學VS臺灣藝大

19：00 臺灣體大VS黎明學院

轉播：緯來精采

澳洲職棒

15：58 布里斯本俠盜VS雪梨藍襪 DAZN1

