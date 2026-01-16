經典賽》震撼彈！剛退役的道奇神獸克蕭再戰美國 55億柏格曼也參戰

克蕭加入美國隊。（取自大聯盟官方X）

〔體育中心／綜合報導〕美國隊今年集結史上最夢幻「復仇者聯盟」，如今再拋出震撼彈，2025年球季結束後退役的道奇傳奇名投克蕭（Clayton Kershaw），宣布加入美國隊，為自己的輝煌生涯再戰最後一舞；此外，剛與小熊簽約的明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）也宣布參戰。

37歲的克蕭18年大聯盟生涯皆效力道奇，累積223勝96敗、3座塞揚獎、3座世界大賽冠軍以及3052次三振，防禦率2.53。上季開季前，克蕭就已提前宣布這是他最後一個大聯盟賽季，最終他出賽23場，投112.2局被敲102安、投84次三振與35次保送，防禦率3.36，ERA+124，獨立防禦率（FIP）3.55，最後也幫助道奇奪下2連霸，為自己的大聯盟生涯畫下最完美句點。

另外，近期以5年1.75億美元（約55億新台幣）轉戰小熊的柏格曼，也在克蕭之後宣布加入美國隊。31歲的柏格曼去年季前與紅襪簽下3年1.2億美元，114場出賽表現出色，打擊三圍.273/.360/.462，wRC+（加權得分創造值）125，fWAR值3.5。柏格曼生涯累積209轟，725分打點。柏格曼預計將直接空將美國隊先發三壘手，至於韓德森（Gunnar Henderson）可能會取代圖榮（Brice Turang）擔任先發二壘。

美國在上屆WBC決賽不敵日本，今年力拚重返榮耀，目前野手陣容已經有一壘手哈波（Bryce Harper）、二壘手圖榮、游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）、三壘手韓德森、捕手羅里（Cal Raleigh），外野三人則為本屆美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），指定打擊史瓦伯（Kyle Schwarber），替補還有明星捕手史密斯（Will Smith）、明星外野手「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）與藍鳥工具人克萊門特（Ernie Clement）。

投手方面更是豪華，包含兩位新科塞揚名投史庫柏爾（Tarik Skubal）、史基斯（Paul Skenes）還有韋伯（Logan Webb）、萊恩（Joe Ryan）、麥克萊恩（Nolan McLean）、霍姆斯（Clay Holmes）、波伊德（Matthew Boyd）、惠特洛克（Garrett Whitlock）、賈克斯（Griffin Jax）、克里文傑（Garrett Cleavinger）、貝納（David Bednar）和米勒（Mason Miller）。

