體育 籃球 NBA

NBA》庫明加終於喊「賣我」！ 與勇士糾纏不清的緣分能斷開嗎？

2026/01/16 07:19

庫明加。（資料照，美聯社）庫明加。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士2021年首輪第7順位，現年23歲的側翼庫明加（Jonathan Kuminga），在生涯經歷漫長的定位不明後，終於在今天向勇士提出「賣我」，希望能夠到新天地兌現自己的天賦。

去年休賽季身為非受限自由球員庫明加在去年才剛與簽下2年4800萬美元，第二年是球隊選項，目前已經可以被交易，而交易大限在當季時間2月5日。根據《ESPN》報導，庫明加已經正式向勇士提出交易請求，希望能夠被賣到他隊。

庫明加在透過選秀加入勇士以來就備受看好，認為有機會成為球隊陣中不可或缺的人物，然而在在他先隨隊奪冠，下一個賽季打出生涯年後，球隊對他的態度就開始曖昧不明，不僅找來巴特勒（Jimmy Butler III），更在本季他才剛打出與球隊絕佳配合後把他下放板凳，而他也在傷癒回歸後失去配合意願，最終被冷凍至今。

庫明加本季只打18場比賽，其中有13場是先發，最近都被教練DNP，場均11.9分、6.2籃板、2.6助攻，不過由於勇士持續沒有讓他上場，導致身價下滑，近期傳言想要他的球隊越來越少，且他的合約要價也不算便宜，勇士若要透過交易庫明加換取不錯的資產，勢必得貼上首輪選秀籤。

