體育 即時新聞

經典賽》克蕭、大谷翔平夢幻對決上演？傳奇左投：那事情就不妙了...

2026/01/16 07:42

大谷翔平跟克蕭明星賽曾對決過。（資料照，今日美國）大谷翔平跟克蕭明星賽曾對決過。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕去年退役的道奇傳奇名投克蕭（Clayton Kershaw）正式宣布參加本屆經典賽美國隊，為自己的傳奇生涯再續篇章，他也在受訪談到自己可能擔任的角色，以及對陣大谷翔平的期待。

「高齡」37歲快滿38歲的克蕭，上季例行賽投得依舊出色，23場出賽拿下11勝2敗，防禦率3.36，不過由於球速跟球威都已非當年奪下三屆塞揚的身手，克蕭現在只能夠用經驗與打者周旋。

在確定參戰經典賽美國隊後，克蕭於《MLB Network》的採訪中開玩笑地說，他告訴美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）：「我只是想當個保險，如果有人需要休息，或是需要我連投三場，甚至不需要我投球，我都在那裡。我只想成為這團隊的一員。」

克蕭直言：「我很早以前就學到，你只會想參與偉大的事物，而這支球隊看起來是個非常有趣、非常棒的團體。」本屆美國隊堪稱史上最豪華，不僅兩位新科塞揚獎得主史庫柏爾（Tarik Skubal）、史基斯（Paul Skenes），打者也有美國隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）等好手。

克蕭表示接到迪羅薩的電話時，以為對方是想找他加入教練團，壓根沒想到要再次拿起手套。「我在10到12天前開始投球，感覺還不錯，所以我想我應該沒問題。」

美國本次尋求復仇，最大的假想敵就是日本，雙方要到複賽才能碰頭，是否期待對決前隊友大谷翔平？克蕭坦言會感到緊張：「我想如果決賽要輪到我來對付日本隊，那事情大概很不妙了...我想我們有很多球員能解決大谷，而不是靠我。」

