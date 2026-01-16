自由電子報
NBA》苦命確定喊賣我！美媒爆2隊有興趣 曝勇士期望要價與鎖定目標

2026/01/16 08:07

庫明加。（資料照，美聯社）庫明加。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士庫明加（Jonathan Kuminga）今天向金州大軍正式出「賣我」，根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，目前國王與獨行俠都對庫明加有興趣，而勇士的期望要價也曝光。

報導引述聯盟消息指出，國王與獨行俠都對庫明加表現出興趣，並將視為重建過程中具有吸引力的拼圖；此外，由於庫明加的合約彈性高，也還有其他球隊加入評估行列。庫明加下季握有2430萬美元球隊選項，意味能被視為到期合約、休季的交易薪資匹配包，或是當成低風險投資。

消息指出，勇士在庫明加的交易談判中，優先考慮換回到期合約，除非勇士認定具有不可否認的正向價值，否則不願意吃下長期合約，而這也是勇士與國王談判受阻的主因，因為勇士拒絕接手孟克（Malik Monk）剩下的3年6040萬美元。不過消息人士透露，目前為低薪到期合約的3D後衛艾利斯（Keon Ellis），可能會成為勇士有興趣的對象。

另外，勇士多次傳出看上本季打出明星身手的籃網前鋒小波特（Michael Porter Jr.）；然而查拉尼亞在報導中透露，勇士已經超過一個月未與籃網接觸，且從未有興趣引進小波特。至於鵜鶘墨菲（Trey Murphy III），儘管勇士過去曾展現興趣，但消息指出鵜鶘目前對墨菲的報價一律回絕。

報導表示，如果市場上出現合適的明星球員，勇士消息人士透露，球隊願意動用多枚首輪籤；但他們對2028年以後的首輪籤較不會輕舉妄動，相較之下，2026年首輪籤較有交易彈性。

儘管庫明加與勇士的關係惡化至今，但勇士高層並未向任何球隊保證一定會在交易大限前送走他，並認為或許等到夏天再交易，在商業層面更有利；但多名對手高層私下表示，這只不過是勇士的談判姿態，庫明加最終仍會被交易。

