經典賽》以色列完美示範 台灣將組成隊史最龐大投手陣容

經典賽台灣隊昨天開訓。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕2017年WBC世界棒球經典賽以色列一口氣帶了16名投手應戰，比台灣隊還多3名投手，當時在賽前記者會上，有媒體就問以色列總教練溫斯坦（Jerry Weinstein），為什麼帶這麼多投手？

溫斯坦解釋，「短期比賽投手是最重要的，所以才會帶那麼多人，如果能有效運用多樣性的16名投手，相信會有好結果。」結果，真的有好結果。

該屆經典賽以色列首戰動用6投壓制南韓打線，延長賽10局上拿下致勝分，最終以2：1氣走南韓，次役豪取15分打爆台灣隊，預賽最終戰啟用9投車輪戰，每位投手各投1局，終場以4：2扳倒荷蘭，3戰全勝晉級8強複賽，預賽3場15名投手輪番上陣，各司其職。

WBC經典賽由大聯盟主辦，投手有嚴格的用球數和休息天數限制，過去5屆賽事台灣隊都帶13、14名投手，今年很可能至少挑15名投手進入30人正選名單，甚至有可能選16投，一如當年首次參賽的「神秘軍團」以色列。

這屆賽事鄧愷威、黃子鵬辭退，宋家豪也可能不打，幾名旅外投手能否參賽還是未知數，面臨預賽4連戰的考驗，台灣隊教練團計畫納入WBC隊史最龐大的投手陣容應戰，預計2月初提交30人正選名單。

