MLB

MLB》大聯盟爐主洛磯再花錢補強！2年4億約網羅56轟小熊明星工具人

2026/01/16 08:32

卡斯楚。（資料照，美聯社）卡斯楚。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者卡斯提洛（Jorge Castillo）報導，上季僅拿43勝、狂吞119敗的聯盟爐主洛磯補強，以2年合約簽下小熊明星工具人卡斯楚（Willi Castro）；《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）透露，這張合約總額為1280萬美元（約4億新台幣）。

28歲的卡斯楚於2019年在老虎登上大聯盟，生涯前4年都待在底特律，2023年球季以小聯盟約加盟雙城，2024年入選全明星賽，並在上季交易大限前大甩賣中被送往小熊。不過他在小熊表現低迷，出賽35場打擊率0.170、攻擊指數0.485。卡斯楚7年大聯盟生涯累積56轟、228分打點。

卡斯楚來到洛磯後，新球季很可能將空降先發三壘手，他生涯擁有大量的游擊、二壘以及三個外野位置的實戰經驗。然而上季卡斯楚的防守能力出現下滑，其出局製造值（Outs Above Average，OAA）為-9，相較2024的0與2023的+3都有明顯落差。

卡斯楚是洛磯新任棒球營運總裁波德斯塔（Paul DePodesta）上任後，此休季第2位簽下大聯盟合約的球員。洛磯本月稍早以1年800萬美元、附帶2027年900萬美元球隊選項的合約，簽下前明星右投羅倫森（Michael Lorenzen）。

