自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》班切羅、F.華格納攜手砍分 魔術上演逆轉秀擊敗灰熊

2026/01/16 09:21

F.華格納。（法新社）F.華格納。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊與魔術今天來到德國柏林進行比賽，擔任主隊的魔術在班切羅（Paolo Banchero）與回家作戰的F.華格納（Franz Wagner）帶領下，克服落後20分的困境以118：111收下逆轉勝，灰熊則是吞下近4場第3敗。

比賽一開始，灰熊就在柏林下起三分雨，首節團隊23投15中，其中包括9顆三分球，率先取得雙位數分差的領先優勢，甚至進入次節還領先多達20分，不過班切羅與卡特（Wendell Carter Jr.）跳出來帶領球隊追分，上半場結束雙方來到9分差距。

易籃後，在前兩節打得有聲有色的灰熊火力瞬間冷卻，進入第3節命中率不到兩成，三分外線7次嘗試甚至沒有1次命中，這也讓魔術抓住機會，讓布拉克（Anthony Black）率領球隊超前比賽。

雖然來到決勝節，灰熊一度要回領先優勢，但魔術靠著F.華格納的領銜再度逆轉超前，最終收下這場比賽的勝利。

班切羅今天砍下26分全隊最多、外帶13籃板4抄截，布拉克緊隨其後得到21分，因高位踝扭傷缺席一個多月的F.華格納傷癒復出攻18分9籃板，與哥哥M.華格納（Moritz Wagner）今天回到家鄉獻技，替補上陣打下7分。

灰熊部分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）30分為全場最高，阿爾達瑪（Santi Aldama）與寇威爾（Cedric Coward）分別有18分與17分，兩隊休息兩天後，將來到英國倫敦再次比賽，主場同樣由魔術來擔任。

M.華格納。（路透）M.華格納。（路透）

班切羅。（美聯社）班切羅。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中