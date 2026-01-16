NBA》班切羅、F.華格納攜手砍分 魔術上演逆轉秀擊敗灰熊

F.華格納。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊與魔術今天來到德國柏林進行比賽，擔任主隊的魔術在班切羅（Paolo Banchero）與回家作戰的F.華格納（Franz Wagner）帶領下，克服落後20分的困境以118：111收下逆轉勝，灰熊則是吞下近4場第3敗。

比賽一開始，灰熊就在柏林下起三分雨，首節團隊23投15中，其中包括9顆三分球，率先取得雙位數分差的領先優勢，甚至進入次節還領先多達20分，不過班切羅與卡特（Wendell Carter Jr.）跳出來帶領球隊追分，上半場結束雙方來到9分差距。

請繼續往下閱讀...

易籃後，在前兩節打得有聲有色的灰熊火力瞬間冷卻，進入第3節命中率不到兩成，三分外線7次嘗試甚至沒有1次命中，這也讓魔術抓住機會，讓布拉克（Anthony Black）率領球隊超前比賽。

雖然來到決勝節，灰熊一度要回領先優勢，但魔術靠著F.華格納的領銜再度逆轉超前，最終收下這場比賽的勝利。

班切羅今天砍下26分全隊最多、外帶13籃板4抄截，布拉克緊隨其後得到21分，因高位踝扭傷缺席一個多月的F.華格納傷癒復出攻18分9籃板，與哥哥M.華格納（Moritz Wagner）今天回到家鄉獻技，替補上陣打下7分。

灰熊部分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）30分為全場最高，阿爾達瑪（Santi Aldama）與寇威爾（Cedric Coward）分別有18分與17分，兩隊休息兩天後，將來到英國倫敦再次比賽，主場同樣由魔術來擔任。

M.華格納。（路透）

班切羅。（美聯社）

