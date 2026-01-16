MLB》曾拒逾6000萬報價！大谷傳說夜全壘打球暴跌 最終成交價曝光

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平在2025年國聯冠軍賽G4上演單場「三響砲+10K」的傳說級表現，大谷該場第3轟的全壘打球也被拿去拍賣，最初預估有望破百萬美元大關，但近期最終成交價出爐，價格卻意外暴跌。

根據《紐約郵報》報導，該求持有者佛羅雷斯（David Flores）曾拒絕200萬美元（約新台幣6317萬）的報價，並選擇透過知名拍賣公司《Goldin Auctions》於當地時間2025年12月23日開始拍賣，他認為最終結果將會比他獲得的報價更高；Goldin創辦人暨執行長戈丁（Ken Goldin）更直言，這顆球價值預估有7位數。

然而根據《紐約郵報》最新報導，近期這顆球在美國時間週三拍賣結束後，最終僅以29萬2800美元（約新台幣92萬）落槌，遠低於市場先前的預期。不過《Goldin Auctions》仍強調，這顆球仍是2025年目前成交價最高的全壘打球，同時將其形容為「棒球史上最偉大的收藏品之一」。

相較之下，大谷翔平在2024年的單季第50轟全壘打球，曾創下440萬美元成交價紀錄；而同場比賽的另一顆全壘打球，在去年11月也以27萬美元成交，突顯這次成交價的落差。

