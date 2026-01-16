自由電子報
體育 棒球 MLB

經典賽》委內瑞拉輪值重創！ 「大谷殺手」透露不參賽原因

2026/01/16 08:52

盧薩多。（資料照，法新社）盧薩多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕上季在費城人投出精采表現的左投盧薩多（Jesús Luzardo），宣布將不會代表委內瑞拉參加經典賽，讓球隊頓時少了一大先發戰將。

《費城詢問報》透露，盧薩多因為今年將會是他的合約，因此決定專注賽季，不參加經典賽，「我想要有自己的時間，參加一個節奏比較慢的春訓，讓自己完全準備好，確定我的身體能夠在投出生涯最多局數後可以完全恢復。」

曾是農場大物的盧薩多在去年轉戰費城人後投出生涯年，32場出賽投183.2局，拿下15勝7敗，防禦率3.92，送出216K，勝利貢獻值（fWAR）5.3創下生涯新高。值得一提的是，盧薩多對大谷翔平生涯表現出色，雖被打2安都是全壘打，但被打擊率僅1成43，賞他6K，季後賽對決也是3打數沒被敲安。

委內瑞拉此次經典賽被分在D組，與多明尼加、荷蘭、以色列與尼加拉瓜同組，小組賽將會在邁阿密進行，目前由於委內瑞拉當地政局動盪，尚不確定能否參賽，現在初步名單已經有皇家鐵捕、國家隊隊長培瑞茲（Salvador Perez）、勇士球星阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、太空人球星艾圖維（Jose Altuve）、教士打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）等好手。

