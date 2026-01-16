自由電子報
MLB》剛到紅襪就開噴世仇洋基！172轟重砲：他們大概會開始討厭我

2026/01/16 09:35

康崔拉斯。（資料照，美聯社）康崔拉斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪休季從紅雀交易來生涯172轟重砲一壘手康崔拉斯（Willson Contreras），還沒正式披上紅襪戰袍的他也很快入境隨俗，近期在節目中向美東世仇洋基放話，誓言會帶著所有激情對決條紋軍。

紅襪此休季與紅雀做過2次重大交易，前一次是換來明星強投葛雷（Sonny Gray），當時他在受訪時就大嗆前東家，表示來到一個可以「輕鬆討厭洋基」的地方感覺真好，更透露他當初根本就不想去紐約。

康崔拉斯也加入葛雷的行列，近期他在視訊受訪時毫不掩飾自己對美聯東區死敵的態度，談到即將對決洋基時直言：「我很期待，不管是在小熊或紅雀的時候，只要碰到洋基，我的心態就不一樣了。我會不斷告訴自己一定要贏，要打出好的棒球。」

「我知道洋基是一支很強的球隊，也有很多很棒的球員。但我來波士頓，不是為了喜歡洋基的，因為那不可能發生。」康崔拉斯說道，「我們彼此交手之後，他們大概會開始討厭我吧。但我會帶著怒火、帶著情緒去比賽，讓他們知道我們能贏。」

紅襪日前簽下明星左投R.蘇亞雷斯（Ranger Suárez），而在柏格曼（Alex Bregman）遠走高飛前往芝加哥小熊後，紅襪仍在尋求內野戰力補強，其中一位潛在人選為明星重砲E.蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），對此康崔拉斯語帶保留：「我這幾天還沒跟他聊。我們感情真的很好，他是我最好的朋友之一，但能不能把它帶來波士頓，就且戰且走。」

