MLB》曾與鄧愷威共寫罕見尷尬紀錄！防禦率破9的25歲右投慘遭DFA

〔體育中心／綜合報導〕洛磯日前正式宣布簽下前明星右投羅倫森（Michael Lorenzen），同時為了空出40人名單空間，將25歲右投布萊洛克（Bradley Blalock）指定讓渡（DFA）。

布萊洛克是紅襪2019年選秀會第32輪選進的投手，2023年被交易至釀酒人，隔年迎來大聯盟初登板，並在該年7月再被交易至洛磯。上季布萊洛克在洛磯大爆炸，出賽14場投58.2局，挨85安包含17轟狂失61分，防禦率9.36，ERA+52，獨立防禦率（FIP）7.31。

值得一提的是，布萊洛克在去年8月15日先發面對響尾蛇投3.2局就失掉7分，投出4次保送、沒有三振，成為連續2天內，第2位單場失7分、投出4保送且沒有三振的投手。前一位則是8月14日的巨人台灣投手鄧愷威，該場他先發面對教士僅投1.2局，被敲4安，失掉7分有6分自責，投出4次保送，沒有三振。

根據數據，大聯盟上一次在連續2天之內有2名投手投出這種數據，發生在2021年4月10日與11日，當時分別由效力天使的巴雷亞（Jaime Barria）與紅雀的德萊昂（Daniel Ponce de Leon）所達成。

布萊洛克還有一個小聯盟下放權，《MLBTR》分析，他在加入洛磯前表現還算堪用，或許一支還有40人名單空缺的球隊會考慮簽下他做為先發與牛棚的深度選項，但他上季的低迷表現，最終可能還是會通過讓渡程序，續留洛磯體系。

