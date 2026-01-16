自由電子報
MLB》5年55億加盟小熊！柏格曼新球季身披「3號」透露含意

2026/01/16 10:51

柏格曼。（法新社）柏格曼。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊在休賽季順利延攬明星三壘手柏格曼（Alex Bregman），球團在今天正式召開加盟記者會，會中除了柏格曼本人透露了自己的背號，並想為球隊拿下世界大賽冠軍。

柏格曼去年在紅襪出賽145場，繳出OPS.821、18轟與62分打點的優異成績，生涯在大聯盟10個球季的OPS+都高於聯盟平均，季後他選擇跳脫合約進入自由市場，最終在周日與芝加哥小熊簽下5年1.75億美元（約新台幣55.2億元）約成功加盟。

小熊球團今天召開加盟記者會，柏格曼的妻子與兩位兒子都坐在前排共襄盛舉，會中公布3號將是他在小熊的背號，選擇3號的原因讓已經手戴兩枚冠軍戒指的柏格曼直言：「我穿3號是因為我想拿第3座冠軍。」

小熊在前年休賽季就有傳出想簽柏格曼的打算，但最後他選擇加盟紅襪，休賽季恢復自由身後，球團再度對他展現誠意，柏格曼也表示，先前的討論讓這次能夠成功合作有很大的幫助，此外球團持續不斷的追求對他也具有意義，「我等不及要跟這些球員們一同奮戰了，希望我們能贏下非常多球賽，並在未來的很長一段時間內打造非常特別的球隊。」

柏格曼與小熊的合約中，包含不可交易條款以及多達7000萬美元的延遲付款，球團雖曾與2016年的奪冠功臣海沃德（Jason Heyward）與萊斯特（Jon Lester）等也曾簽過延遲付款的合約，但這個金額則是頭一遭，棒球營運總裁霍耶（Jed Hoyer）說：「當你對一名球員做出如此重大的承諾時，你會希望他不論在人格或是擔任球員的方面都是頂尖水準；而我們很清楚Alex就是這樣的人。」

除此之外，柏格曼也獲得小熊的同意，將代表美國征戰3月份的世界棒球經典賽，霍耶提到此事也回應道，柏格曼已向他承諾會在早上前往芝加哥的春訓基地訓練，「他主動承擔了很多沒有人要求他做的事，他個人想做的不只是要把訓練完成，還要確保自己能融入這個團隊，我認為這就是他對於自己想成為甚麼樣角色的想法。」

柏格曼加入美國隊。（取自WBC官方X）柏格曼加入美國隊。（取自WBC官方X）

