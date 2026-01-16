MLB》頭號國際大物塵埃落定！ 巨人豪砸1.58億簽約金得標

巨人以500萬美元簽下今年國際頭號大物。（圖片取自Ｘ）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟國際新秀排行第一名的17歲委內瑞拉游擊手赫南德茲（Luis Hernández），在今天傳出被巨人網羅，簽約金高達500萬美元（約新台幣1.58億）。

球探報告給赫南德茲打擊65、力量60、跑速60、臂力50、守備60、總體65，除了臂力平均以外全部都在水準之上的全能評價。

請繼續往下閱讀...

赫南德茲是由前委內瑞拉3屆明星吉倫（Carlos Guillen）訓練出來的得意門生，不僅身材上擁有極佳的成長空間，他的各項技能也都很出色，另外他的職業態度與棒球智商更獲得業界的極大肯定。

在年僅15歲時，赫南德茲就在對陣比他更有經驗的選手時，於104個打席打出3成46的打擊率，還展現出天賦異稟的極佳揮棒速度。球探評估，隨著赫南德茲的身體發育成熟後，他的全壘打爆發力有望提升，而且他還有能力面對各球種都繳出紮實的擊球。

防守端上，儘管臂力不是頂尖，但他擁有卓越的運動能力，靈活的接球手感還有快速啟動的第一步，能夠彌補不足的臂力，具有能夠長期擔任二、遊的潛力。在跑壘上赫南德茲也相當具有侵略性，總是會尋找能夠多進佔壘包的機會，如果赫南德茲進職業後發展順利，被預期天花板是單季「30轟、30盜」的球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法