自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》頭號國際大物塵埃落定！ 巨人豪砸1.58億簽約金得標

2026/01/16 10:15

巨人以500萬美元簽下今年國際頭號大物。（圖片取自Ｘ）巨人以500萬美元簽下今年國際頭號大物。（圖片取自Ｘ）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟國際新秀排行第一名的17歲委內瑞拉游擊手赫南德茲（Luis Hernández），在今天傳出被巨人網羅，簽約金高達500萬美元（約新台幣1.58億）。

球探報告給赫南德茲打擊65、力量60、跑速60、臂力50、守備60、總體65，除了臂力平均以外全部都在水準之上的全能評價。

赫南德茲是由前委內瑞拉3屆明星吉倫（Carlos Guillen）訓練出來的得意門生，不僅身材上擁有極佳的成長空間，他的各項技能也都很出色，另外他的職業態度與棒球智商更獲得業界的極大肯定。

在年僅15歲時，赫南德茲就在對陣比他更有經驗的選手時，於104個打席打出3成46的打擊率，還展現出天賦異稟的極佳揮棒速度。球探評估，隨著赫南德茲的身體發育成熟後，他的全壘打爆發力有望提升，而且他還有能力面對各球種都繳出紮實的擊球。

防守端上，儘管臂力不是頂尖，但他擁有卓越的運動能力，靈活的接球手感還有快速啟動的第一步，能夠彌補不足的臂力，具有能夠長期擔任二、遊的潛力。在跑壘上赫南德茲也相當具有侵略性，總是會尋找能夠多進佔壘包的機會，如果赫南德茲進職業後發展順利，被預期天花板是單季「30轟、30盜」的球員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中