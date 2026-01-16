自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》衛冕軍道奇國際市場出手！2360萬簽191公分左右開弓游擊大物

2026/01/16 10:31

墨爾本。（取自MLB Pipeline X）墨爾本。（取自MLB Pipeline X）

〔體育中心／綜合報導〕今天國際自由球員簽約開跑，衛冕軍道奇以74.75萬美元（約2360萬新台幣）簽約金，網羅16歲多明尼加游擊手墨爾本（Ezequiel Melbourne），他在大聯盟官網2026年國際新秀排名第29名。

高達6呎3吋（191公分）的墨爾本，是位左右開弓的游擊手，球探報告給予他打擊50分、力量45分、速度50分、臂力50分、守備50分與整體45分評價。內容提到，墨爾本在左、右打都展現出成熟、流暢的揮棒動作，其髖部與上半身平衡感極佳，能穩定製造強勁擊球。比賽中偶有長打演出，但整體而言屬於選球紀律良好、不輕易追打壞球的打者。球探普遍認為，隨著他精瘦的身材持續增重，未來能開發更多長打潛力。

守備方面，墨爾本修長的四肢反而成為優勢，讓他擁有出色的第一步反應，他的手套動作流暢自然，反手接球也相當自在並能搭配穩定的傳球臂力完成守備；跑壘方面，他的長腿讓他能製造更大的跑壘範圍，隨著進軍職業進一步雕琢跑壘細節，他有潛力發展成具備實質盜壘威脅的球員。

有別於去年將國際簽約金全部砸在佐佐木朗希身上，道奇今年將資金分散投資。除了墨爾本以外，道奇還以99.75萬美元簽下左打外野手阿里亞斯（Rubel Arias）。他在打擊區擁有流暢的揮棒動作，並具備相當可觀的長打成長潛力，在本屆國際新秀排名在前50邊緣，預計將是今年道奇在國際自由市場上簽約新最高的球員。

道奇在國際自由球員市場網羅墨爾本（左）與阿里亞斯（右）。（取自Francys Romero X）道奇在國際自由球員市場網羅墨爾本（左）與阿里亞斯（右）。（取自Francys Romero X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中