MLB》衛冕軍道奇國際市場出手！2360萬簽191公分左右開弓游擊大物

墨爾本。

〔體育中心／綜合報導〕今天國際自由球員簽約開跑，衛冕軍道奇以74.75萬美元（約2360萬新台幣）簽約金，網羅16歲多明尼加游擊手墨爾本（Ezequiel Melbourne），他在大聯盟官網2026年國際新秀排名第29名。

高達6呎3吋（191公分）的墨爾本，是位左右開弓的游擊手，球探報告給予他打擊50分、力量45分、速度50分、臂力50分、守備50分與整體45分評價。內容提到，墨爾本在左、右打都展現出成熟、流暢的揮棒動作，其髖部與上半身平衡感極佳，能穩定製造強勁擊球。比賽中偶有長打演出，但整體而言屬於選球紀律良好、不輕易追打壞球的打者。球探普遍認為，隨著他精瘦的身材持續增重，未來能開發更多長打潛力。

守備方面，墨爾本修長的四肢反而成為優勢，讓他擁有出色的第一步反應，他的手套動作流暢自然，反手接球也相當自在並能搭配穩定的傳球臂力完成守備；跑壘方面，他的長腿讓他能製造更大的跑壘範圍，隨著進軍職業進一步雕琢跑壘細節，他有潛力發展成具備實質盜壘威脅的球員。

有別於去年將國際簽約金全部砸在佐佐木朗希身上，道奇今年將資金分散投資。除了墨爾本以外，道奇還以99.75萬美元簽下左打外野手阿里亞斯（Rubel Arias）。他在打擊區擁有流暢的揮棒動作，並具備相當可觀的長打成長潛力，在本屆國際新秀排名在前50邊緣，預計將是今年道奇在國際自由市場上簽約新最高的球員。

道奇在國際自由球員市場網羅墨爾本（左）與阿里亞斯（右）。

