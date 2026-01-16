自由電子報
NBA》SGA拿20分延續超狂紀錄 雷霆末節打爆火箭收5連勝

2026/01/16 11:09

吉爾吉斯亞歷山大拿20分。（路透）吉爾吉斯亞歷山大拿20分。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷霆今天踢館火箭，即便當家一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）只拿下20分，但全隊進攻多點開花，末節一波34：16攻勢打趴火箭，最終以111：91收下5連勝。

雷霆近期收下4連勝，今天作客火箭，MVP吉爾吉斯亞歷山大在開局還在找節奏，首節沒有分數進帳，但在次節趕進度攻下10分，助隊半場打完暫時以55：48領先。上半場霍姆格倫（Chet Holmgren）拿下全場最高16分，火箭方面，A.湯普斯（Amen Thompson）攻下12分最高，杜蘭特（Kevin Durant）貢獻10分。

易籃後，火箭一波10：2攻勢一度超前，雙方展開拉鋸，雷霆僅帶著2分領先進入決勝節。但他們在末節開局拉出一波13：4攻勢，取得本場比賽最大領先優勢，奠定勝基。

雷霆吉爾吉斯亞歷山大今天繳出20分，為本季最低得分，達成連112場單場得分20分，驚險延續紀錄，目前為史上第二，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的126場。霍姆格倫18分次之；火箭方面，杜蘭特拿下19分全隊最高，小史密斯（Jabari Smith Jr.）17分。

