自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》板凳暴徒狂砍39分 率塞爾提克逆轉熱火

2026/01/16 12:06

板凳暴徒西蒙斯狂砍39分。（法新社）板凳暴徒西蒙斯狂砍39分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日塞爾提克與熱火的比賽，上演精彩的逆轉大秀，前三節「綠衫軍」一直與熱火有著雙位數的分差，不過西蒙斯（Anfernee Simons）在決勝節跳了出來，單節爆砍18分，最終率隊以119比114逆轉熱火。

第一節西蒙斯就展現鋒芒，從板凳出發拿下11分，只可惜隊友火力不足，首節打完以25比36暫時落後熱火。雖然第二節剩餘8分37秒的時候，塞爾提克一度將分差追到只剩4分，但隨後又被拉開分差，中場打完以54比64落後。

易籃後布朗（Jaylen Brown）扛起輸出，單節15分，不讓分差繼續擴大，讓球隊在決勝節仍有追分的本錢。熱火在末節的前5分鐘，僅靠著赫爾羅（Tyler Herro）投進1球，讓塞爾提克在剩餘5分21秒的時候成功反超，隨後西蒙斯與布朗連續投進關鍵三分，帶走最終的勝利。

今天的勝利功臣西蒙斯砍下全場最高的39分，布朗拿到27分，豪瑟（Sam Hauser）也有17分的進帳。拿下本場勝利後，終止近期的2連敗，以25勝15敗戰居東部第三。

熱火方面鮑威爾（Norman Powell）26分，赫爾羅與艾德巴約（Bam Adebayo）都得到22分，威金斯（Andrew Wiggins）也有16分的表現。目前熱火戰績是21勝20敗，坐落東部第八，與第六名的魔術有著2場的勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中