NBA》板凳暴徒狂砍39分 率塞爾提克逆轉熱火

板凳暴徒西蒙斯狂砍39分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日塞爾提克與熱火的比賽，上演精彩的逆轉大秀，前三節「綠衫軍」一直與熱火有著雙位數的分差，不過西蒙斯（Anfernee Simons）在決勝節跳了出來，單節爆砍18分，最終率隊以119比114逆轉熱火。

第一節西蒙斯就展現鋒芒，從板凳出發拿下11分，只可惜隊友火力不足，首節打完以25比36暫時落後熱火。雖然第二節剩餘8分37秒的時候，塞爾提克一度將分差追到只剩4分，但隨後又被拉開分差，中場打完以54比64落後。

易籃後布朗（Jaylen Brown）扛起輸出，單節15分，不讓分差繼續擴大，讓球隊在決勝節仍有追分的本錢。熱火在末節的前5分鐘，僅靠著赫爾羅（Tyler Herro）投進1球，讓塞爾提克在剩餘5分21秒的時候成功反超，隨後西蒙斯與布朗連續投進關鍵三分，帶走最終的勝利。

今天的勝利功臣西蒙斯砍下全場最高的39分，布朗拿到27分，豪瑟（Sam Hauser）也有17分的進帳。拿下本場勝利後，終止近期的2連敗，以25勝15敗戰居東部第三。

熱火方面鮑威爾（Norman Powell）26分，赫爾羅與艾德巴約（Bam Adebayo）都得到22分，威金斯（Andrew Wiggins）也有16分的表現。目前熱火戰績是21勝20敗，坐落東部第八，與第六名的魔術有著2場的勝差。

