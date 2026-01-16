NBA》團隊6人得分上雙克服16分落後 活塞擊退少了布克的太陽

坎寧安。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場出賽的東部龍頭活塞，靠著團隊6人得分上雙，技壓少了布克（Devin Booker）改由艾倫（Grayson Allen）所領軍的太陽，以108：105收下近5場第4勝，並送給對手2連敗。

艾倫在比賽首節投進3顆外線，同時還有3次阻攻，寫下太陽隊史首位單節有此成績的球員，幫助球隊取得9分領先，次節則是攜手布魯克斯（Dillon Brooks）將分差拉開至16分，前兩節打完依舊取得優勢。

易籃後，活塞第3節靠著羅賓森（Duncan Robinson）與杜蘭（Jalen Duren）急起直追，追到只剩1分落後，但雙方到了決勝節火力下滑，最終太陽奉送對手14次罰球機會且命中6次，讓活塞拿下逆轉勝。

活塞今天有6人得分上雙，包括羅賓森砍下活塞最多的19分，中鋒杜蘭繳出16分18籃板，一哥坎寧安（Cade Cunningham）今天手感欠佳，16投僅3中、三分球7次出手都無命中但也有10分進帳，但也有外帶11助攻。

太陽部分，雖然球星布克因腳踝傷勢高掛免戰牌，不過艾倫本場多達20次的外線出手有7次命中，總計25投11中外加4罰轟出33分的表現，吉萊斯皮（Collin Gillespie）緊隨其後得到18分，布魯克斯（Dillon Brooks）犯滿畢業進帳16分，歐尼爾（Royce O'Neale）與伊戈達羅（Oso Ighodaro）分別有11分與10分。

