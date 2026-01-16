自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》道奇75.8億重金網羅塔克組神級打線！ 合約跳脫條件出爐

2026/01/16 11:35

塔克加盟道奇組出神級打線。（圖片取自ESPN）塔克加盟道奇組出神級打線。（圖片取自ESPN）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天以4年2.4億美元（約新台幣75.8億）簽下自由市場最大咖塔克（Kyle Tucker），美媒後續也揭露合約細節。

道奇簽下塔克順利補強急需的外野手，同時星光熠熠的打線也能讓塔克不用成為鎂光燈焦點，讓他可以在其他巨星的光芒底下打球，符合他相較低調的個性。

過去市場曾傳出塔克希望拿下一張高均薪的短約，今天的合約出爐也證實如此，均薪高達6000萬美元，僅次於大谷翔平的7000萬美元（但大谷翔平的合約有延遲付款）。塔克合約中有著跳脫條款，塔克在第2年與第3年可以跳脫，代表他至少可以在道奇領到1.2億美元，後續報導指出，本張合約有3000萬美元是延遲付款。

將滿29歲的塔克已經拿過4座全明星，1座金手套，2座銀棒獎，上個賽季敲出22轟，打擊率2成66，生涯標準化攻擊指數（OPS+140），其選球功力相當可怕，上個賽季他的追打壞球率僅18.3%，僅次於索托（Juan Soto）的16.2%與托瑞斯（Gleyber Torres）的17.2%。

道奇在休賽季雖然沒有太多補強，但一出手就是要最大的，先前明星終結者狄亞茲（Edwin Diaz）以3年總值6900萬美元合約（約新台幣21.9億元）加盟，如今塔克再次加入，牛棚與打者兩個最好的選手全部都加盟衛冕軍。

