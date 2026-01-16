自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「以為道奇不需要塔克嗎？」 資深記者：衛冕軍弱點變強項

2026/01/16 12:12

塔克加盟道奇。（資料照，美聯社）塔克加盟道奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇以4年2.4億美元（約新台幣75.8億）再次投下自由市場震撼彈，簽下最大咖球員塔克（Kyle Tucker），《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）撰文分析本筆道奇的簽約。

羅森索先以問句開頭：「你覺得道奇隊並非迫切需要塔克嗎？再想一次。」若艾德曼（Tommy Edman）因右腳踝手術無法及時在開幕戰防守中外野，道奇隊原本將面臨由帕赫斯（Andy Pages）守中外野、赫南德茲（Teoscar Hernández）守外野一側，另一側則會出現由沃德（Ryan Ward）與寇爾（Alex Call）輪替的情況。

現在，道奇原本的弱點，去年OPS整體攻擊指數）僅排名聯盟第17名的左外野，現在看來將轉化為潛在強項。預期塔克將鎮守右外野，赫南德茲可能移防左外野，帕赫斯預計留在中外野，艾德曼則將成為外野與內野的工具人選項。

此外，塔克的4年約包含第2年與第3年後的逃脫條款，這為道奇留下了操作空間，未來可逐步納入4名頂尖外野新秀，其中德保拉（Josue DePaula）與霍普（Zyhir Hope）去年已經升級到2A。

霍普與備受好評的年輕左投費里斯（Jackson Ferris），是當初交易出布許（Michael Busch）與艾蒙特（Yency Almonte）換來的回報。羅森索指出，批評道奇隊的人通常低估了這類「雷達下」低調補強的價值，但這也是因為道奇不斷透過簽下塔克這類大咖自由球員，在市場上「霸凌」其他球隊。

道奇去年支付了創紀錄的1.694億美元豪華稅，早已超過最高門檻3500萬美元。塔克合約中有300萬美元的延遲條款。但道奇並不擔心，因為若錯過塔克，他們的選擇將非常有限。羅森索後續列舉包含貝林傑（Cody Bellinger）等球員，但他認為，塔克明顯就是更好的解答。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中