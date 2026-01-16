MLB》「以為道奇不需要塔克嗎？」 資深記者：衛冕軍弱點變強項

塔克加盟道奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇以4年2.4億美元（約新台幣75.8億）再次投下自由市場震撼彈，簽下最大咖球員塔克（Kyle Tucker），《The Athletic》資深記者羅森索（Ken Rosenthal）撰文分析本筆道奇的簽約。

羅森索先以問句開頭：「你覺得道奇隊並非迫切需要塔克嗎？再想一次。」若艾德曼（Tommy Edman）因右腳踝手術無法及時在開幕戰防守中外野，道奇隊原本將面臨由帕赫斯（Andy Pages）守中外野、赫南德茲（Teoscar Hernández）守外野一側，另一側則會出現由沃德（Ryan Ward）與寇爾（Alex Call）輪替的情況。

請繼續往下閱讀...

現在，道奇原本的弱點，去年OPS整體攻擊指數）僅排名聯盟第17名的左外野，現在看來將轉化為潛在強項。預期塔克將鎮守右外野，赫南德茲可能移防左外野，帕赫斯預計留在中外野，艾德曼則將成為外野與內野的工具人選項。

此外，塔克的4年約包含第2年與第3年後的逃脫條款，這為道奇留下了操作空間，未來可逐步納入4名頂尖外野新秀，其中德保拉（Josue DePaula）與霍普（Zyhir Hope）去年已經升級到2A。

霍普與備受好評的年輕左投費里斯（Jackson Ferris），是當初交易出布許（Michael Busch）與艾蒙特（Yency Almonte）換來的回報。羅森索指出，批評道奇隊的人通常低估了這類「雷達下」低調補強的價值，但這也是因為道奇不斷透過簽下塔克這類大咖自由球員，在市場上「霸凌」其他球隊。

道奇去年支付了創紀錄的1.694億美元豪華稅，早已超過最高門檻3500萬美元。塔克合約中有300萬美元的延遲條款。但道奇並不擔心，因為若錯過塔克，他們的選擇將非常有限。羅森索後續列舉包含貝林傑（Cody Bellinger）等球員，但他認為，塔克明顯就是更好的解答。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法