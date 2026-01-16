自由電子報
NBA》「斑馬」光頭造型一樣猛！膝傷無礙飆22分、10籃板打爆公鹿

2026/01/16 11:57

溫班亞瑪與亞德托昆波。（美聯社）溫班亞瑪與亞德托昆波。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺今天在主場迎戰公鹿，「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）以光頭造型亮相，令大家相當驚喜，即便他在比賽期間和對手相撞，一度不適退場休息，好在沒有大礙順利回到場上，全場繳出22分、10籃板，率隊以119：101獲勝。

溫班亞瑪今天在上半場被撞到膝蓋，回到休息室檢查，好在並沒有大問題，很快又回到場上，他在前兩節仍繳出11分、6籃板，助馬刺在半場打完取得66：53領先。易籃後馬刺在第3節又打出一波40：16攻勢，再度擴大優勢，勝負早早底定。

馬刺今天團隊命中率達51%，溫班亞瑪繳出全場最高22分、10籃板、2阻攻，卡瑟爾（Stephon Castle）19分次之；公鹿方面，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）貢獻21分全隊最高。

有趣的是，溫班亞瑪今天頂著大光頭造型出賽，他的隊友強森（Keldon Johnson）也以同樣髮型登場。強森分享，斑馬的光頭是由他來操刀，「我當時很謹慎，因為他被打傷了，頭上腫了個包，所以我盡量確保一切順利，只能慢慢來。」他笑說，一開始還先幫斑馬剪一個鍋蓋頭，之後才逐步把頭髮理光。

至於為何突然想剃光頭，強森透露，因為他的朋友們最近都剃光頭，剛好溫班亞瑪也提出這個的想法，所以兩人就一起這麼做，他也笑說，斑馬替他理頭髮的速度很快，「他大概3分鐘就完成了。」不過，要如何幫身高這麼高的斑馬理髮？強森表示，因為他是坐著，所以沒太大問題，強森自認理髮技術不錯，或許之後可考慮轉行當理髮師。

溫班亞瑪。（美聯社）溫班亞瑪。（美聯社）

溫班亞瑪與亞德托昆波。（美聯社）溫班亞瑪與亞德托昆波。（美聯社）

