體育 棒球 MLB

MLB》搶輸道奇！大都會給塔克最終報價曝光 富豪老闆一席話曾引熱議

2026/01/16 12:33

道奇簽下塔克。（取自ESPN X）道奇簽下塔克。（取自ESPN X）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天以4年2.4億美元（約新台幣75.8億）簽下自由市場最大咖塔克（Kyle Tucker），邪惡帝國持續壯大到不可思議的境界。據傳紐約豪門大都會也開出合約給塔克，但最終不敵道奇，如今這份報價也曝光。

昨日有消息傳出，大都會已經開給塔克不只一份報價，包含單年5000萬美元的超高價「枕頭合約（年限短但均薪高）」，以及3年1.2億至1.4億美元（約新台幣44億）的合約，更有報導指出，大都會已經將合約報價拉長至第4年，而塔克極有可能在今天做出回應。

最終塔克確實在今天做出抉擇，只不過是以4年2.4億美元投靠衛冕軍道奇。根據《MLB Network Radio》分析師、前大都會總管杜奎特（Jim Duquette）透露，大都會最終給塔克的報價為4年2.2億美元，比道奇給出的合約還少了2000萬美元。

值得一提的是，大都會富豪老闆寇恩（Steve Cohen）曾在塔克簽約道奇前4小時左右，於X上發文表示「看到煙霧的時候告訴我。（Let me know when you see smoke）」，當時外界都認為這是間接預告塔克的降臨，甚至紐媒《SNY》還製作梗圖，描述等待公布消息的焦慮。

接著1小時後，寇恩又表示「對於不懂教宗選舉典故的人來說，我們也只是在等一個決定，我只知道這樣。」最終塔克情定洛杉磯，休季先是痛失狄亞茲（Edwin Diaz）給道奇，接著又在爭奪戰中敗下陣，對於大都會球迷來說，所有期望最終換來的，都是失望。

