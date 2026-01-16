自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》弟弟曾效力富邦勇士 戰神迎25歲昔日「五星高中生」梅克加盟

2026/01/16 12:39

戰神迎來全美五星高中生梅克加盟。（戰神提供）戰神迎來全美五星高中生梅克加盟。（戰神提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL台北台新戰神今進行洋將異動，今宣布身高211公分的中鋒梅克（Makur Maker）正式加盟，並與齊曼加（Jordy Tshimanga）分道揚鑣。

梅克曾獲選全美五星高中生，於2020年全美整體排名中名列前 20 名，為同屆評價最高的中鋒之一，隨後選擇加盟 霍華德大學（Howard University），進入職業舞台後，透過澳洲 NBL「Next Star」計畫加盟雪梨國王（Sydney Kings ）並隨隊奪冠，隨後歷經 NBA 夏季聯賽與發展聯盟體系磨練，並陸續效力中國與沙烏地阿拉伯等職業聯賽，2023年於中國NBL效力遼寧飛狼期間，場均出賽 32.8 分鐘，繳出 28.1 分、11.2 籃板的亮眼成績，值得一提的是，他的弟弟M.梅克（Matur Maker）2024年曾短暫來台效力富邦勇士，堂哥T.梅克（Thon Maker）則曾在2016年NBA選秀會首輪第10順位獲密爾瓦基公鹿青睞。

年僅25歲的梅克具備身材優勢與良好移動能力，能助於鞏固內線，總經理林祐廷認為，兼具身高條件與機動性的長人並不常見，此次特別看重梅克的年齡條件與防守影響力，「他的移動速度與防守範圍表現出色，能有效鞏固防線，外線亦具備一定威脅，幫助提升團隊整體戰力。」

談到梅克的角色定位，林祐廷表示，「我們期待他能在防守端扮演重要角色，為團隊守護禁區。」戰神技術教練瓊斯分享，曾在梅克高中時期指導過他，認為他具備後衛等級的控球能力，此外三分投射相當出色，運動能力也很好，「防守端能展現強度與對抗性。」瓊斯也指出，梅克是一名重視團隊的球員，能在場上做出正確判斷，無論在攻守兩端或休息室內，都能為球隊帶來正面影響。

戰神與齊曼加終止合約。（戰神提供）戰神與齊曼加終止合約。（戰神提供）

