體育 競技運動 桌球

杜哈球星挑戰賽》大戰5局力退日本好手吉村和弘 郭冠宏驚險闖進32強

2026/01/16 12:47

郭冠宏力退日本好手吉村和弘，闖進男單32強。（取自WTT官網）郭冠宏力退日本好手吉村和弘，闖進男單32強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲的台南小將郭冠宏在2026年杜哈球星挑戰賽男單首輪以3:2力退日本好手吉村和弘，今晚11點10分將在32強戰遭遇世界排名13的德國名將杜達。

世界排名71的吉村和弘在資格賽連續擊敗台灣小將徐絃家及中國好手袁勵岑。面對首度交手的吉村，世界排名66的郭冠宏一開賽就打出氣勢，以11:2、11:8連下兩城，但第3局在8:6領先下，未能一鼓作氣拿下，反倒以9:11、8:11連丟2局被對手扳平。決勝局，郭冠宏在7:3領先下被追到10:9，關鍵時刻，小郭接發球反手擰拉造成對手回球出界，有驚無險以11:9獲勝。

上週剛贏得杜哈冠軍賽冠軍的台灣一哥林昀儒，32強將迎戰世界排名53的中國新秀溫瑞博，19歲的溫瑞博首輪克服局數0:2落後，最終連下3局逆轉西班牙好手羅伯斯

女單方面，世界排名155的「風城小辣椒」蔡昀恩在資格賽連續收拾法國的皮卡德、印度女將齊塔莉，正賽首輪面對世界排名45的威爾斯混血小將赫爾西，再以11:6、7:11、11:9、11:4快意取勝，取得對戰2連勝，32強將對上世界排名28的法國新星帕瓦德。世界排名21的台灣一姐鄭怡靜，32強則和17歲的南韓小將劉叡潾展開一場跨世代的對話。

