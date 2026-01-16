長榮航空首辦海外高爾夫球公開賽 澳洲布里斯本登場

長榮航空開辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，首站賽事於4月13日開打，選定澳洲布里斯本為舉辦地，並與合作旅行社規劃全方位豪華高球旅遊行程，即日起開放報名。（長榮航空提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕長榮航空今天（16日）正式宣布，將在海外舉辦「長榮航空高爾夫球公開賽」，與合作旅行社共同推出精緻行程，除了享受長榮航空的五星級服務外，更可征戰各大知名高爾夫球場。

長榮航空表示，首場比賽將於4月13日在澳洲布里斯本盛大登場，即日起開放報名，球友們只要在1月30日前完成報名，即可享有早鳥優惠，團費現折一萬元，名額有限（https://www.evaairgolf.com）。

「長榮航空高爾夫球公開賽」首站比賽選定澳洲布里斯本，結合旅行社打造「全方位豪華高球旅遊」，規劃七天六夜的行程，球友們可一次挑戰四座黃金海岸冠軍級球場。

這次決賽場地特別選定Hope Island Golf Course球場舉行，此球場由五屆英國公開賽冠軍Peter Thomson精心設計，是澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。

此次往返布里斯本航班將搭乘長榮航空皇璽桂冠艙，從出發開始即享受最貼心的空中尊榮服務，賽事期間全程入住五星級聖殿灣洲際度假村的Marina View房型，有專屬陽台可直望遊艇碼頭的開闊景致，讓球友們在賽事之餘也能享受猶如度假的愉悅時光。

美食饗宴上，特別安排球友們體驗榮獲2025帽子餐廳的高級海鮮餐廳「Blowfish Qcean Grill +Bar」，從鮮嫩多汁的龍蝦、鮮美無比的鮭魚，到美味誘人的生蠔，每一道菜都能帶來豐富的味蕾體驗。

長榮航空表示，「長榮航空高爾夫球公開賽」頒獎晚宴將加碼多項好禮，冠軍得主可獲得長榮航空全球不限航點來回商務艙機票1張，現場也會舉辦抽獎活動，送出包含免費機票及多項精美好禮。「長榮航空高爾夫球公開賽」下半年將移師日本愛媛縣舉辦，未來將開辦更多精彩行程及賽事。

此外，長榮航空特別結合雄獅旅遊、永信旅遊、富盟旅遊與尊榮假期等擁有豐富高爾夫球旅遊經驗團隊，共同開創「長榮航空高爾夫假期」系列產品，目前已有日本愛媛縣、神戶、泰國曼谷及澳洲布里斯本四個城市的團體旅遊產品，每項產品首發團均有超值優惠。

「長榮航空高爾夫球公開賽」決賽場地特別選定Hope Island Golf Course球場舉行，該球場由五屆英國公開賽冠軍Peter Thomson精心設計，是澳洲最具代表性的林克斯風格球場之一。

