中職》「我宣布再次旅外⋯」 陳鏞基震撼宣言笑翻全場

2026/01/16 14:15

陳鏞基。（記者陳志曲攝）陳鏞基。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅42歲老將「台灣轟炸機」陳鏞基今天宣布今年季後引退，將告別22年的職業生涯，他開場就笑說：「我本來今天宣布再次旅外消息⋯受到林安可和徐若熙的激勵。」一開場就逗笑媒體。

陳鏞基表示：「你們當記者很敏銳的觀察力，今年就是我最後一個球季。」他表示，「早在3年前就有這個想法，大家知道2021是人生最低潮，我自己也有設定目標是打到40歲，當時39歲成績特別糟，我覺得這樣退下來我會後悔，不甘心，所以多打了幾年，還好我很爭氣打到現在，現在這個時間點引退是最適合的。」

陳鏞基於2004年1月與西雅圖水手簽約，在水手小聯盟5年最高升上3A，2009-10年轉戰奧克蘭運動家也升到3A，2010年6月被釋出後轉到海盜2A，季後返台參加中職選秀，於第1輪第1順位被統一獅指名成為選秀狀元，今年在中職將邁入第16個球季，7月13日將滿43歲，中職生涯136轟暫居獅隊史第一。

陳鏞基為國征戰無數，包含2004年雅典奧運；2006年、2013年、2017年經典賽；2015年世界12強，而他生涯最顯赫一戰是2006年杜哈亞運，為國奪下金牌。其中，他在2006年經典賽時，大會記者詢問「作為台北隊的選手參戰感言」，他霸氣回應很高興「代表台灣隊」參戰，成為國際賽最令人難忘的訪談時刻。

