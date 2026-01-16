NBA》巴特勒轟32分聯手柯瑞 勇士擊退尼克收2連勝

巴特勒。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰尼克，巴特勒（Jimmy Butler III）飆出全場最高32分，加上柯瑞（Stephen Curry）貢獻27分，聯手率隊以126：113擊敗尼克，收下2連勝。

勇士今天開賽還在找手感，被對手打出一波18：8攻勢，但勇士沒有低迷太久，很快迎頭趕上，次節在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）發揮之下一舉超前，半場打完暫時以62：59領先。上半場巴特勒攻下15分全場最高，柯瑞9分，穆迪（Moses Moody）三分球4投4中攻下12分；尼克方面，布里吉斯（Mikal Bridges）拿下12分全隊最高。

請繼續往下閱讀...

勇士在第3節下起三分雨，柯瑞和穆迪輪流命中三分球，一舉將領先擴大到雙位數，但尼克在末節反擊，雙方又回個位數差距。不過，今天勇士隨時有人跳出飆進三分球，不給對手太多逆襲機會，穩穩收下2連勝。

勇士今天4人得分上雙，巴特勒攻下全場最高32分、8籃板，柯瑞進帳27分、7助攻，穆迪飆進7顆三分球貢獻21分；尼克方面，阿努諾比（OG Anunoby）、麥克布萊德（Miles McBride）攻下25分全隊最高。

柯瑞。（美聯社）

巴特勒與柯瑞。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法