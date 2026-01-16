自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》巴特勒轟32分聯手柯瑞 勇士擊退尼克收2連勝

2026/01/16 13:48

巴特勒。（美聯社）巴特勒。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰尼克，巴特勒（Jimmy Butler III）飆出全場最高32分，加上柯瑞（Stephen Curry）貢獻27分，聯手率隊以126：113擊敗尼克，收下2連勝。

勇士今天開賽還在找手感，被對手打出一波18：8攻勢，但勇士沒有低迷太久，很快迎頭趕上，次節在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）發揮之下一舉超前，半場打完暫時以62：59領先。上半場巴特勒攻下15分全場最高，柯瑞9分，穆迪（Moses Moody）三分球4投4中攻下12分；尼克方面，布里吉斯（Mikal Bridges）拿下12分全隊最高。

勇士在第3節下起三分雨，柯瑞和穆迪輪流命中三分球，一舉將領先擴大到雙位數，但尼克在末節反擊，雙方又回個位數差距。不過，今天勇士隨時有人跳出飆進三分球，不給對手太多逆襲機會，穩穩收下2連勝。

勇士今天4人得分上雙，巴特勒攻下全場最高32分、8籃板，柯瑞進帳27分、7助攻，穆迪飆進7顆三分球貢獻21分；尼克方面，阿努諾比（OG Anunoby）、麥克布萊德（Miles McBride）攻下25分全隊最高。

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

巴特勒與柯瑞。（歐新社）巴特勒與柯瑞。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中