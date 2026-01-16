足球》「我們的對手，應該是世界」 女足工會揭超荒謬集訓計畫

女足工會聲明。（圖片取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕距離亞洲盃剩不到50天，台灣女足正全力爭奪世界盃門票，然而臺灣女子足球員工會掌握的集訓規劃卻揭露了備戰端的長期荒謬：球員不僅要在國家隊與聯賽間疲於奔命，大賽後更面臨「零恢復期」就得投入國內賽事的傷病風險。工會此嚴正質疑，為何男足能彈性調整賽程，女足卻得困於制度的雙標與怠惰？女足工會呼籲運動部與足協，主事者應以務實行動取代口號，別讓長官換了一輪，卻只留下台灣女足在困境螺旋中掙扎，對此他們沉重呼籲「我們的對手，應該是世界。」

臺灣女子足球員工會全文如下：

【女足亞洲盃在即，我們的備戰安排真的合理嗎？】

在台灣女足挑戰重返世界盃的道路上，從2022年女足亞洲盃的就差一球，到2023跨洲附加賽的只差一球。這兩年來，為了再次挑戰女足世界盃的門票，台灣女足經歷了許多來自內外的挑戰，終於再次走到了亞洲盃的舞台之前。然而，這一路來無論在後勤或行政上的種種爭議，卻始終是纏繞的我們心中最擔心的一塊。

最近，女足工會辦公室經本會會員反映，掌握到一份女足國家代表隊的集訓規劃。

從這份女足國家隊集訓與木蘭聯賽的賽程，到三月底前的安排，出現幾個值得被正視的結構性問題：

1. 首先讓我們注意到的，是球員們在亞洲盃結束後，可能將會在幾乎沒有恢復期狀況下就要直接投入國內聯賽3/21是表定的女足亞洲盃冠軍戰，而四強與女足世界盃的資格賽至晚也會進行到3/19，然而我們可以看到，目前在3/21、3/28 就安排國內聯賽比賽日，球員在身體與心理尚未恢復的情況下，必須立刻回到俱樂部競賽，傷病與疲勞風險顯而易見。

而這樣的安排，也與國際趨勢形成強烈對比。

對照日本 WE League 與 AFC 女子亞冠賽，聯賽與賽事正式開打時間同樣落在 3/28 左右，更顯示國際上對「大賽後需要緩衝期」的共識與目前台灣在規劃上的不合理。

2.其次，是一月底到二月初，國家隊與聯賽反覆交錯的行程。

1/24 聯賽、1/25–1/30 集訓、1/31 再聯賽、2/1–2/7 再集訓，球員在國家隊與俱樂部之間來回切換，除了讓訓練與恢復節奏被切得零碎； 而更令人憂心的是，2/7 聯賽結束後，幾乎立刻就要飛往澳洲備戰亞洲盃的匆促。

長途移動、狀態調整與高強度訓練緊接在一起，這不只是時間問題，也涉及後勤、醫療、體能恢復與傷病管理是否已做好充分準備的疑慮。

在此，女足工會要再次重申，我們支持國家隊的每一項任務，也理解賽事的重要性，但同樣重要的是：制度是否真的為球員保留了必要的恢復空間？後勤與照顧機制是否已跟上這樣的高密度安排？

而更讓我們疑惑的是，當我們看到同樣困境出現在亞運男足隊集訓與聯賽衝突之際，原定2/1.2/8都有補賽的企甲聯賽，仍能因配合亞運男足集訓提前改期，即使最終亞運男足因為新制參賽規定而無法參加，但這不就在在顯示並非沒有聯賽端透過足協與國家隊配合，尋求對選手們最友善的調整作法嗎？

當運動部以最高規格支援WBC國家隊的同時，女足工會清楚認知到我們要追求的不會是齊頭式的平等。但是在合理的備戰規劃與後勤討論上，我們期盼運動部應本於木蘭聯賽主要贊助單位與國訓中心、中華足協的監督機關的角色，也請部長能看見目前球員們身處的困境，而不是只要遇到足球協會，一切的荒謬都會視而不見。

「協助女足在明年三月亞洲盃，動員所有足球界力量達成目標」，不該只是口號。在這半年，我們有了新的運動部長、新的足協理事長、新的總教練，但在距離賽事只剩不到五十天的此刻，我們衷心期盼，所有主事單位能真正以行動取代口號，透過務實的協商與溝通釐清相關權利義務與配套，讓球員能安心備戰，不要什麼長官都換了一輪，最後只留下台灣女足在過去兩年的困境螺旋中，無法前進。

我們的對手，應該是世界。

