NBA》東契奇、詹皇合轟68分無用 湖人防守潰堤不敵黃蜂近5戰吞4敗

詹姆斯、東契奇。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰黃蜂，防守再度潰堤，被對手轟進20記三分球，以117：135敗下陣來，近5場吞下4敗，東契奇（Luka Doncic）拿下39分徒勞無功。

湖人前役以141：116大勝老鷹終止3連敗，今續在主場迎戰黃蜂，兩隊前次交手，湖人在夏洛特以10分差拿下勝利，此役首節靠東契奇單節12投7中獨攬19分，帶著39：30領先進入次節。

不過接下來紫金大軍陷入亂流，單節全隊18投僅5中，防守端也沒能有效限制黃蜂，被打出34：16攻勢反超，打完前兩節陷入55：64落後，東契奇拿下19分，詹姆斯（LeBron James）進帳10分，黃蜂以布里吉斯（Miles Bridges）17分最佳，米勒（Brandon Miller）攻下13分。

黃蜂易籃後一度將分差擴大至15分，湖人則靠東契奇、詹姆斯輪流輸出持續追分，此節倒數4分鐘東契奇外線破網，助隊追到89：93，黃蜂隨後回敬一波11：4的攻勢，仍帶著11分領先進入決勝節。

末節黃蜂延續攻勢，小波爾（LaMelo Ball）在外線開火，單節飆進4顆三分球，讓湖人無力追分，終場以18分差敗下陣來。

小波爾單場9記三分球拿下全隊最高30分，米勒挹注26分，布里吉斯攻下25分，黃蜂此役團隊命中率高達54.3%，三分球43投20中，命中率46.5%。

湖人先發5人得分都超過雙位數，東契奇26投15中拿下39分、詹姆斯19投10中貢獻29分，前鋒拉雷維亞（Jake Laravia）挹注18分，艾頓（Deandre Ayton）12分、6籃板，史馬特（Marcus Smart）10分作收。

