澳網》艾卡拉茲挑戰最年輕「生涯大滿貫」前輩費爸：瘋狂一下！

艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕傳奇球星費德爾（Roger Federer）應邀重返澳洲網球公開賽，週六「世界第一對決」表演賽前受訪表示，若西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）能夠在此挑戰集滿「生涯大滿貫」，將會是年輕的他最具代表性成就之一。

目前ATP世界男單第2的義大利好手辛納（Jannik Sinner），即將以衛冕者之姿在2026年澳網挑戰3連霸，被譽為新世代雙雄的艾卡拉茲，則期許在墨爾本公園突破首捧冠軍，成為史上最年輕就集滿全部四大滿貫的男子球星。對此「三巨頭」中最早退休的費德爾分享個人看法，「我想艾卡拉茲很清楚這點。就像北愛爾蘭高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy）當時衝擊美國名人賽一樣，這些目標都非常艱難。」

現年44歲的費爸，過往大滿貫20冠當中，包括澳網6度掄元，這位經驗豐富的過來人說：「的確，現在就想著完成職業生涯大滿貫簡直是瘋了。所以，讓我們看看他能不能『瘋狂』一下。我希望他能做到，因為對賽會來說，那將是難以置信的特殊時刻。當然，至少會有上百位喊著：『我們可不同意這計畫』的競爭對手，這些人都將試著阻止他完成。」

天賦十足的艾卡拉茲，已經豪奪6座大滿貫金盃，包括2024年、25年法國公開賽、2023年、24年溫布頓錦標賽，以及2022年、25年美國公開賽，如今目標正是首度打下澳網，完成「生涯大滿貫」壯舉，他近2年來都在墨爾本公園8強止步。

