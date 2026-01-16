自由電子報
體育 棒球 中職

中職》陳文杰「因公受傷」薪水微降 台鋼領隊劉東洋看到他的積極

2026/01/16 14:33

陳文杰。（記者李惠洲攝）陳文杰。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕28歲的台鋼雄鷹外野手陳文杰在去年季前熱身賽時意外受傷，導致整季未留下出賽成績，今年月薪從35萬微降至33萬，並未遭大幅扣薪，仍可看出球團的體恤和期許。台鋼領隊劉東洋則表示，文杰是球隊很重要的選手，在去年季前因公受傷，球團看到他在復健期間展現積極態度，且即使在休養期間，他的人氣對於球團行銷仍有助益，期許他今年健康復出後，能有好的表現。

陳文杰在2023年季後獲台鋼在擴編選秀中從中信兄弟選進，前年在台鋼的第一個球季就出賽107場並拿下外野手金手套，成為雄鷹重要的中外野大將。只是在去年3月於台南球場和統一獅的熱身賽中，陳文杰在外野守備處理飛球時受傷退場，送醫檢查發現右腳踝脫臼合併脛骨、腓骨骨折，也宣告賽季提前報銷，而在今年春訓開訓典禮上，他寫下「健健康康」目標，希望新球季能夠健康出賽。

台鋼今天宣布團隊薪資，陳文杰也從去年月薪35萬，調降至今年月薪33萬。劉東洋表示，「文杰向來都是很認真的一個選手，去年不只在復健期間展現積極態度，對於球團活動也都積極配合，這些球團都看在眼裡。」此外，陳文杰在台鋼球迷中享有高人氣，即使去年都未出賽，在球團行銷和商品收益上仍有助益。

陳文杰。（記者李惠洲攝）陳文杰。（記者李惠洲攝）

