中職》猛讚陳鏞基是「台灣基特」 美球探：沒受傷一定上大聯盟

2026/01/16 15:22

陳鏞基。（資料照，記者方賓照攝）陳鏞基。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅42歲老將「台灣轟炸機」陳鏞基今天宣布今年季後引退，將告別22年的職業生涯，挖掘他的前水手球探傑米今天也現身，送上一張自己珍藏在家裡的合照、以及陳鏞基在美職的第一張球員卡，並直言陳鏞基在他的心中，就是台灣的基特。

「台灣轟炸機」生涯從水手隊起步，當年簽他的球探傑米昨現身，從2000年就關注當時高二的陳鏞基，一路追蹤至他念國體大二。傑米今天送陳鏞基的裱框相片正是他跟龔榮堂的三人合照，他一直珍藏到家中，直到陳鏞基宣告引退之日送給他。

傑米回想，當年看青棒的陳鏞基練習，就有跟克魯茲（Tommy Cruz）發現這個頭不高也不壯的他能把球打得很遠，「揮棒有小葛瑞菲、國輝的感覺，跑步也跑很快，那時就決定要簽他。」

陳鏞基在短A打拚時，傑米回想他的雙親和姐姐說想要在他生日赴美給驚喜，「我說好，你給我護照，我來處理。結果他們說沒有護照，還帶他們去AIT處理。」當陳鏞基在生日看見雙親和姐姐時，讓他又驚又喜。

很可惜的是，陳鏞基在美國有過2至3次的傷痛時期，傑米直言：「如果沒有，一定有機會上大聯盟。」最終陳鏞基在27歲回到中職，傑米說：「他回來台灣，給你們非常好的16年。接下來，我很期待他的20年，期待他幫忙台灣原住民小朋友。」

陳鏞基也向傑米告白：「他對我來說是很重要的人，因為他簽我，打開我的棒球視野，之後回台灣都會關心我，我很謝謝他。」雖然陳鏞基將目標放在中職生涯140轟，只差4轟就能達陣，傑米笑說：「要150轟啦！」

