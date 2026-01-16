自由電子報
TPBL》先後傷了桑尼和沃許本 國王找來飛米助拳

2026/01/16 15:43

洋將飛米加盟新北國王。（新北國王提供）洋將飛米加盟新北國王。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王今宣布迎來新戰力，洋將飛米（Olufemi Olujobi）正式加盟，身高206公分、體重114公斤的他，身材條件與機動性兼具，能在快速攻防轉換中保持穩定輸出，補上球隊在對抗性重要的前場拼圖。

飛米無論是禁區對抗、掩護後的終結，或是外圍拉開空間的投射選擇，都能讓場上配置更具流動性。他的存在，讓國王在前場配置與攻防切換上有更多彈性，也能因應不同對手做出調整。

自2019年踏上職業舞台以來，飛米長期征戰歐洲聯賽，累積豐富實戰經驗，來到亞洲後，他在台灣職籃繳出穩定且具侵略性的表現，連續兩季都是球隊進攻端的重要火力來源；隨後赴日挑戰日本B聯盟，更加熟悉亞洲籃球節奏，也讓他此次回到台灣舞台，能更快發揮戰力並融入比賽節奏。

對新北國王而言，球隊期待他在賽事中，能快速與現有陣容產生良好化學效應，提升團隊整體戰術流暢度。飛米將隨國王迎接TPBL賽事，期待他在關鍵時刻挺身而出，為球隊注入更多能量，持續向勝利目標邁進。

國王這季遭遇嚴重傷病打擊，主力洋將桑尼、沃許本先後因傷倒下，日前又宣布和尚迪達成離隊協議，如今簽下飛米可望補上戰力缺口。

