林俊易拚印度賽決賽門票、領航猿挑戰開季10連勝 今日賽事預告與轉播

NBA今天有兩場轉播，東部第5的七六人將碰上東部第7的騎士，西部第4的灰狼要面對西部第6的火箭。

印度羽球公開賽，台灣好手林俊易將在男單4強賽碰上香港裔加拿大好手賴浩俊，力拚決賽門票。

TPBL賽事，夢想家面對國王，戰神碰上特攻；PLG方面，開季9連勝、維持不敗之身的領航猿，將碰上獵鷹，領航猿挑戰開季10連勝。

TPVL方面，桃園雲豹飛將面對台中連莊，台北伊斯特迎戰台鋼天鷹。

澳網首度推出的「世界第一對決」表演賽，由瑞士名將費德爾（Roger Federer）與美國阿格西（Andre Agassi）、澳洲地主休伊特（Lleyton Hewitt）、拉夫特（Patrick Rafter）等昔日球王同場較量。

另外還有WTT球星挑戰賽杜哈站、英超、澳洲職棒、UBA大專籃球聯賽等賽事，敬請鎖定轉播。

NBA

08：00 騎士 VS 七六人

10：30 灰狼 VS 火箭

轉播：緯來體育

印度羽球公開賽

13：30 四強（上）

18：30 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

澳洲職棒

14：30 阿德雷德巨人 vs 伯斯熱火 轉播：DAZN 1、DAZN 3

UBA大專籃球聯賽

13：00 臺灣藝大 VS 虎尾科大

15：00 黎明學院 VS 國立體大

17：00 健行科大 VS 高雄師大

19：00 輔仁大學 VS 僑光科大

轉播：緯來精采

WTT球星挑戰賽-杜哈站

16：00 單打16強/混雙四強

22：00 單打八強

轉播：愛爾達體育2台

澳網

16：00 開幕儀式-傳奇表演賽

轉播：愛爾達體育1台、博斯運動一台

TPBL

14：30 國王 VS 夢想家 轉播：MOMO TV、YouTube

17：00 特攻 VS 戰神 轉播：緯來體育、YouTube

PLG

17：00 領航猿 VS 獵鷹 轉播：MOMO TV、YouTube

TPVL

15：00 台中連莊 VS 桃園雲豹飛將

18：30 台鋼天鷹 VS 台北伊斯特

轉播：愛爾達體育4台、緯來育樂

英超

20：20 曼聯 VS 曼城 第22輪

22：50 利物浦 VS 伯恩利 第22輪

轉播：愛爾達體育1台

