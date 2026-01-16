UBA》「若不追求完美幹嘛要努力」胡晉豪挑戰率不敗國體前進小巨蛋

胡晉豪。（大專體總提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕國立體大今在114學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽5人得分超過雙位數，以79：57輕取台灣大學，預賽拉出9連勝，維持不敗金身，隊長胡晉豪盼在UBA最終季率隊踏上小巨蛋舞台。

國體近年是8強班底，自102到113學年度連12季晉級8強，但自107學年度拿下第4名後，接下來連6季無綠4強，上季獲得第5名，就差臨門一腳。

國體在虎尾科大的第二階段7戰全勝，昨以79：67擊敗中原大學，今靠林睿軒16分領軍，胡晉豪替補挹注12分、5籃板，在第三節打出26：10攻勢奠定勝基，台大重返一級首勝要再等等，隊長葛浩宇外線8投5中，攻下全場最高19分。

對於球隊至今未嘗敗績，胡晉豪表示，本季UBA賽季較以往拉得更長，重要的是團隊能否耐得住比賽帶來的疲勞與壓力，也希望在大四這年率隊挺進小巨蛋最終4強。

學生長人進入職業都會面臨轉型問題，198公分的胡晉豪坦言，進入職業隊勢必得轉型打近前鋒，自己無論在切入、投射能力以及閱讀防守的能力都需要再精進，「希望自己打得更全面，不是只能做某些事情。」

台灣男籃4號位近年面臨接班問題，去年曾入選世大運代表隊的胡晉豪不諱言，進入成人國家隊一直都是自己打球的動力，「我常告訴自己，如果不追求完美那幹嘛要努力，希望一天能比一天進步。」

對於當家中鋒胡晉豪接下來將投入職業賽場，國體總教練桑茂森指出，「他之後可能會打到前鋒，在對抗上需要再強化身體，這是未來的課題。」他也給愛徒建言，「未來進入職業先到一個有舞台的地方，而不是直接跳到你想去的地方。」

桑茂森表示，希望胡晉豪能去一個教練願意給予發揮空間的地方，「他才22歲，後面可能還有十年的路要走，靜態天賦就擺在那裡，跑跳能力又那麼好，他一定不會被淘汰，但對教練可以如何使用你要有所認知。」

