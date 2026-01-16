自由電子報
經典賽》連2屆與大谷當日本隊戰友 近藤健介：盼翔平再次大展身手

2026/01/16 17:12

近藤健介（左）、大谷翔平（右）。（資料照，法新社）近藤健介（左）、大谷翔平（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕備戰今年3月的世界棒球經典賽（WBC），日本隊今天再公布11名選手。連2屆入選經典賽日本隊的軟銀鷹MVP球星近藤健介，他透過官方新聞稿表示，希望道奇巨星大谷翔平能再次大展身手。

日本隊今天公布的11名選手，包含阪神虎MVP強打佐藤輝明，去年效力金鶯、目前仍為自由身的日本36歲右投菅野智之，還有橫濱DeNA的內野手牧秀悟、西武獅游擊手源田壯亮、軟銀鷹球星牧原大成、軟銀快腿周東佑京和近藤健介、軟銀鷹王牌中繼松本裕樹、阪神虎外野手森下翔太和捕手坂本誠志郎、歐力士捕手若月健矢。

近藤健介曾在日本火腿時期與大谷翔平當隊友，也是上屆經典賽奪冠成員之一，如今入選日本隊，再度與大谷並肩作戰。近藤健介表示，「能在WBC這樣的大舞台，再次背負日本國旗出戰，我感到非常高興。這次大賽的目標是連霸，希望自己能盡一份力，成為達成這個目標的助力。很感謝能被選進日本隊，我會懷著感恩和責任感，全力以赴去比賽。然後，也請翔平再次大展身手吧。」

菅野智之表示，這次能入選日本隊，感到非常榮幸，同時也再次感受到背負日本國旗出戰的壓力，「我想不只是日本，各國都會派出非常強大的陣容，我會完成被賦予的角色，與全隊團結一致，奪得世界第一。」

佐藤輝明則表示，「這次能進日本隊，感到非常光榮，能夠背負日本國旗站上WBC這個夢想舞，內心充滿喜悅和自豪，我會完成自己的角色，全力以赴。」

日本隊先前公布8位參賽選手，除了大谷翔平外，還有天使左投菊池雄星、教士左投松井裕樹，以及日職日本火腿王牌伊藤大海、讀賣巨人明星後援大勢、西武獅火球男平良海馬、阪神王牌中繼石井大智、以及羅德明星右投種市篤暉。

