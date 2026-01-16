自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》怒了！麥卡洛危險動作傷了孫思堯卻罰不夠重？ 戰神嚴厲譴責聯盟判決

2026/01/16 17:38

孫思堯上週日在和台啤雲豹一戰中，因防守麥卡洛卻遭對方甩飛，導致右膝重傷，賽季報銷。。（台北台新戰神提供）孫思堯上週日在和台啤雲豹一戰中，因防守麥卡洛卻遭對方甩飛，導致右膝重傷，賽季報銷。。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北台新戰神長人孫思堯上週日在和台啤雲豹一戰中，因防守麥卡洛卻遭對方甩飛，導致右膝重傷，賽季報銷。雖然TPBL後來公布懲處，罰了麥卡洛1萬元並記1點，但戰神球團認為，聯盟未依規章精神啟動相應之加重裁罰，對此判定結果難以理解與接受，並表達嚴正抗議。

針對上週日（1/11） G60台北戰神對戰台啤雲豹賽事中，第二節最後 5 秒所發生雲豹球員麥卡洛違反運動精神犯規，導致孫思堯受傷且賽季報銷之判決結果，台北台新戰神聲明如下：

一、台北台新戰神一向重視球員安全與賽事公平性，並始終依循聯盟相關規章參與賽事。上週日（1/11）G60 對戰台啤雲豹之比賽中，第二節最後 5 秒，球員孫思堯遭對手麥卡洛甩飛倒地，膝部承受重大撞擊，經送醫檢查確認其右膝後十字韌帶與前十字韌帶皆部分斷裂。該危險動作於當下未獲裁判吹判，經戰神總教練於第二節結束提出挑戰，裁判在第三節開始前透過IRS重新檢視，僅判定為違反運動精神犯規。球團基於維護球員安全與判決一致性的重視，對此裁定結果表達高度不滿並於賽後提出申訴。

二、聯盟於今日（1/16）公告本案申訴結果，說明中提到：「本次判罰係依據 TPBL 賽務規章第四章『競賽規則』第四條第七點，並經技術委員會開會決議，認定該動作非屬正常籃球動作之後續動作，處桃園台啤永豐雲豹球員麥卡洛罰款新臺幣一萬元整，並記點1點。」認定僅為惡性犯規第一級。

然依聯盟賽務規章第四章第四條第七點之2規定：「該行為舉止導致對方嚴重受傷者，本聯盟得依情節輕重裁罰當事人罰款新臺幣五萬元以上、十萬元以下，記點六點以上、八點以下，或追加禁賽之處分。」麥卡洛該危險動作為雙手抓住孫思堯並將其甩飛，此蓄意為之意圖明顯的暴力行為，毫無運動精神可言，且致使孫思堯右膝前、後十字韌帶部分斷裂，預計需休養約 4 至 6 個月，已造成實際且重大之傷害，顯非一般身體接觸可比擬。綜上所述，原裁罰結果依舊僅認定為惡性犯規第一級，未依規章精神啟動相應之加重裁罰，戰神對此判定結果難以理解與接受，並表達嚴正抗議。

三、臺北台新戰神強調，球員是所有球隊和聯盟最重要的資產，球員安全係職業運動最基本且不可妥協之核心價值。台新育樂總經理林祐廷表示：「球員能否在場上安心投入比賽，是職業賽事最重要的基礎，任何可能危及球員健康與職業生涯的情況，都應被嚴肅看待。如聯盟認定此案之危險動作僅為惡性犯規第一級，未來如發生相同情形，此判決標準如何保護球員安全呢？」

戰神呼籲聯盟能就本案裁決提出更完整且具體之說明，並於未來確實依循規章精神，維護賽事公平性與全體球員之安全和權益，避免類似憾事再次發生。

【補充說明｜TPBL賽務規章節錄】

第四章 競賽規則

七.「違反運動精神犯規」：

2. 球員惡性犯規型態及裁罰分級標準：

（1） 惡性非正常攻防動作之揮肘、出（伸）腳絆倒對手，並造成過度的、嚴重的或極具危險性身體接觸等一切非正常籃球動作，處罰款新臺幣一萬元，記點一點。

（2） 攻擊性揮肘 （接觸點在頸部以上，包含但不限於：揮拳、踹踢、膝擊、頭擊等非籃球正常動作）：本聯盟得依情節輕重裁罰當事人罰款新臺幣二萬五千元以上，五萬元以下，記點 2 點以上，4 點以下之處分。

（3） 該行為舉止導致對方嚴重受傷者：本聯盟得依情節輕重裁罰當事人罰款新臺幣五萬元以上，十萬元以下，記點 6 點以上，8 點以下，或追加禁賽之處分。 3. 任一賽事如有未宣判之惡性犯規事項，若聯盟透過賽後影片檢視屬實，並經技術委員會決議，本聯盟具賽事後追加該行為裁罰資格，並依情節嚴重性追加罰款或禁賽。

3. 任一賽事如有未宣判之惡性犯規事項，若聯盟透過賽後影片檢視屬實，並經技術委員會決議，本聯盟具賽事後追加該行為裁罰資格，並依情節嚴重性追加罰款或禁賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中