體育 競技運動 其它

角力勇士征戰柔道 彭允承改善「臨門一摔」首奪柔道冠軍成國手

2026/01/16 17:47

角力勇士征戰柔道，彭允承改善「臨門一摔」首奪柔道冠軍成國手。（莊登州提供）角力勇士征戰柔道，彭允承改善「臨門一摔」首奪柔道冠軍成國手。（莊登州提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣立苑裡高中學生彭允承，自就讀苑裡鎮山腳國小時開始接觸角力、柔道，升上苑裡鎮致民國中後也曾在全中運奪得角力金牌，但彭允承征戰柔道項目始終差了臨門一腳，常與能獲得名次的獎盃擦身而過。彭允承持續留在苑裡，接受訓練，在115年上半年度全國菁英排名賽成功奪得個人柔道首面金牌更當選國手，他也說「感到不可思議」。

「還是有點不可思議，不知道怎麼辦到的」彭允承說，由於自己在柔道項目表現不如角力，參賽前並未設定奪金目標，只希望努力發揮。彭允承分析，他在此次比賽中的攻擊手段和出手時機點掌握度變高，改善以往攻擊單調缺點，順利首度闖入柔道比賽冠軍，也順利奪金。彭允承未來希望考取警察，向哥哥一樣守護治安

彭允承自幼見到哥哥在賽場參加角力、柔道比賽英姿，喜歡上運動並於小學5年級接觸角力與柔道，升上國中後繼續練習，也成功發揮天賦，屢屢在角力賽場奪牌，更曾獲得角力U15國手資格出國征戰，但是同時訓練的柔道項目遲遲未斬獲佳績。

因國中教練莊登州也在縣立苑裡高中指導角力、柔道，彭允承選擇就讀縣立苑高繼續訓練。莊登州稱讚，彭允承自幼幾乎未曾缺席過一場訓練，非常有韌性，加上比賽、練習經驗多，知道什麼時候、怎麼抓住對手「摔」。

