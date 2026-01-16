中職》台鋼雄鷹12土投待命先發 王維中表現牽動整體輪值布局

王維中。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕去年季後台鋼雄鷹補進黃子鵬、王維中、賴智垣，投手戰力升級，教練團規劃12名本土投手能扛先發，王維中的表現牽動整體先發輪值布局。

台鋼投手教練蕭任汶指出，今年春訓有12名土投以先發角色做訓練調整，包含黃子鵬、王維中、江承諺、黃子豪、陳柏清、王柏傑、陳宇宏、陳正毅、李欣穎、林建宏、邱立璿與許峻暘。

台鋼陣中有31名土投，就有12人在春訓做好先發輪值的準備，蕭任汶解釋，一、二軍都需要先發投手，加上球季中有投手會受傷、耗損或休息調整，必須準備多一點能先發的人手，「能投先發的投手，調到牛棚問題不大，但只能丟短局數的投手，要拉到先發輪值就很困難，必須在春訓儲備一定的訓練和投球量。」

王維中從味全龍來到台鋼雄鷹，力拚先發輪值寶貴一席，蕭任汶說，王維中擺在中繼其實很好用，但他有能力扛先發，就以先發的目標去準備，如果開季出現狀況，其他投手就要頂上來，這也是準備這麼多先發土投的因素之一。

從樂天轉戰台鋼的許峻暘，一、二軍生涯累計出賽174場都是中繼，今年春訓卻以先發角色備戰，蕭任汶解釋，以往許峻暘在牛棚表現不佳，主因是「太拚命投球」導致控球失去準星，應該放緩腳步，所以讓他投先發學會配速，用9成的力量投球、1成的力量求控球。

許峻暘效力台鋼兩年出賽12場共投11局出現11次保送，防禦率高達9.82。

