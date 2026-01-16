自由電子報
體育 棒球 中職

中職》台鋼牛棚大將陳柏清 春訓先發備戰有「獨特考量」

2026/01/16 19:28

陳柏清。（記者李惠洲攝）陳柏清。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹左投陳柏清去年季中轉調牛棚，一整季出賽42場有5場先發，戰績1勝5敗，拿下全聯盟次多的23次中繼成功，防禦率3.02，今年台鋼開訓總教練洪一中曾表示，本季會把陳柏清擺在牛棚，不過春訓他依舊以先發投手的角色訓練備戰。

台鋼投手教練蕭任汶指出，陳柏清還年輕又能投先發，春訓讓他先發備戰，把投球的量拉上來，畢竟能投先發就一定能投中繼，但能中繼卻不一定能勝任先發，假設王維中先發出狀況，陳柏清或許就是遞補上來的選項。

去年季中陳柏清受訪時坦言想回到先發輪值，今天他在春訓團隊練習結束後，接受本報採訪時強調，「春訓期間一樣會增加牛棚練投的量，照以前的節奏走，不去管開季定位，至少把量先屯起來，這樣教練團比較好運用，教練團安排什麼角色，我就扮演好那個角色，沒有設限，不強求一定要先發。」

陳柏清有能力先發，只是教練團評估他缺乏決勝球，和兩好球後讓打者揮空的球種，擺在牛棚每次登板只投1局，可以盡情用球威壓制打者，確實比較好用，他也非常清楚自己的優勢和劣勢，「我知道教練說的問題，休賽季沒有特別練新球種，希望把現有球路的進壘角度練得更銳利。」

身為12強世界冠軍班底，陳柏清辭退經典賽國家隊徵召，專注春訓備戰，他表示，現階段把春訓該做的事情好，沒有在想國家隊的事情，畢竟過去兩年調整較慢，希望今年再快一點，開季就能馬上進入狀況。

