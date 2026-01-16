自由電子報
中職》韋宏亮想先發卻事與願違 台鋼投教點出關鍵特質

2026/01/16 20:01

韋宏亮。（資料照，記者李惠洲攝）韋宏亮。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹守護神林詩翔上季豪取30次救援成功、防禦率1.79，拿下聯盟救援王和新人王，表現備受肯定，新球季收到兩年複數年合約，今年年月薪從10萬調漲為32萬，調幅220%創隊史新高，明年則為浮動薪資，依表現調整漲幅。

林詩翔用實力證明自己，獲經典賽國家隊青睞，目前他在高雄國家訓練中心參與WBC台灣隊集訓，力拚進入2月初提交的30人正選名單。

林詩翔好表現吸引眾人目光，台鋼投手教練蕭任汶指出，今年林詩翔的角色依舊是守護神，只是各隊一定會重點研究他，包括球路和球種都必須再進化，否則將會面臨艱難挑戰，「詩翔有練一顆新球種。」至於是什麼新球種？蕭任汶堅決不漏口風，只表示，「你去國訓中心問他！」

今年春訓台鋼讓12名本土投手以先發角色訓練調整，包括黃子鵬、王維中、江承諺、黃子豪、陳柏清、王柏傑、陳宇宏、陳正毅、李欣穎、林建宏、邱立璿與許峻暘，一長串名單並沒有喊話想要挑戰先發的「鷹狀元」韋宏亮，目前韋宏亮和林詩翔都在國訓中心參與台灣隊集訓。

對此，蕭任汶認為，韋宏亮的體力比較適合丟中繼，而且投球很有膽識又很敢投，擺在牛棚非常好用。

27歲的台鋼左投許育銘選秀曾3度落榜，上季破繭而出，出賽47場拿下17次中繼成功，防禦率2.72，本季月薪從9.5萬調漲到20萬，漲幅破100%，由於投球量不少，春訓教練團讓他自主調整，可能較晚投入實戰，至於轉隊加盟的賴智垣，2月7日才退伍，春訓步調也會受影響。

林詩翔。（資料照，記者李惠洲攝）林詩翔。（資料照，記者李惠洲攝）

